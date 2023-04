Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nvidias neste kort kan koste 8000 kroner

RTX 4070 er angivelig få uker unna.

Et Nvidia RTX 3070 Founders Edition. Nå kan etterfølgeren være på vei. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nvidia planlegger angivelig å lansere RTX 4070 for 599 dollar 13. april.

Det melder Videocardz, et ryktenettsted med lange øyne og store ører, som ofte treffer blink på slike ting.

RTX 4070 blir ifølge nettstedet 200 dollar rimeligere enn RTX 4070 Ti, og får dermed samme pris som RTX 3070 Ti fra forrige generasjon.

Lite er kjent om ytelsen enda, men trolig er kortet myntet på deg med en rask 1440p-skjerm som vil spille med minst 100 FPS, og ikke primært spiller i 4K.

Akkurat som sine brødre i RTX 40-serien får nok kortet støtte for oppskaleringsteknologien DLSS 3.0 og Frame Generation, som kan lage nye bilder basert på tidligere frames slik at bildeflyten øker uten å kreve mye ressurser. I tillegg er nok støtte for Nvidias nye og kraftigere strålesporingkjerner på plass.

Les mer om DLSS 3.0 og Frame Generation i vår RTX 4090-test »

Skal ha 12 GB minne

Spesifikasjonsmessig skal kortet angivelig få 12 GB G6X-minne og 5888 shadingenheter, eller Cuda-kjerner som Nvidia kaller dem. Strømforbruket skal ligge på i underkant av 200 watt, som er betydelig lavere enn RTX 4070 Ti.

Merk at både pris og spesifikasjoner er ubekreftet, og må tas med en klype salt inntil videre.

Modell Nvidia RTX 4070 Ti Nvidia RTX 4070* Nvidia RTX 3070 Ti Nvidia RTX 3070 Arkitektur Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Grafikkprosessor AD104-400 AD104-250 GA104-400 GA104-300 Brikkestørrelse 295 mm² (4 nm) - 392 mm² (8 nm) 392 mm² (8 nm) Transistorer 35,8 mrd. - 17,4 mrd. 17,4 mrd. Shadingenheter 7680 5888 6144 5888 Tekstur/rasterenheter 240/80 - 192/96 184/96 Strålesporingkjerner 60 (3. gen) - 48 (2. gen) 46 (2. gen) «AI»-kjerner 240 (4. gen) - 192 (3. gen) 184 (3. gen) GPU-boost 2610 MHz 2475 MHz 1770 MHz 1725 MHz Minne 12 GB G6X (21 Gb/s) 12 GB G6X (21 Gb/s) 8 GB G6X (19 Gb/s) 8 GB G6 (14 Gb/s) Minnebåndbredde 504 GB/s (192-bit) 504 GB/s (192-bit) 608 GB/s (256-bit) 448 GB/s (256-bit) Typisk forbruk 285 W (16-pin) 200 W 290 W (12-pin) 220 W (12-pin) Tilkoblinger HDMI 2.1, DP 1.4a HDMI 2.1, DP 1.4a HDMI 2.1, DP 1.4a HDMI 2.1, DP 1.4a Lansert Januar 2023 April 2023 Juni 2021 Oktober 2020 Lanseringspris (fra) 10.000,- 8.000,- 6500,- 5750,- Åpne fullskjerm Mer +

Kan få «Founders»-kort til Norge

For første gang er det ventet at Nvidias eget Founders Edition-kort blir tilgjengelig for norske kunder allerede ved lansering. Da gjennom deres egen nettbutikk, som de åpnet i starten av mars. Tidligere har disse kortene kun vært tilgjengelig for de største markedene som USA, Tyskland og Storbritannia.

Det er godt nytt for de som vi ha Nvidias mer minimalistiske og industridesignaktige kort, heller enn tredjepartstilbyderes ofte større og mer glorete design med masse RGB-lyseffekter.

Nvidias egne kort følger alltid den anbefalte prisen deres, men er ikke immune mot prisendringer. Så sent som for et par uker siden økte Nvidia prisen på de to Founders Edition-kortene i RTX 40-serien, RTX 4090 og RTX 4080, med mellom 500 og 1000 kroner.

RTX 4070 Ti fikk aldri et Founders Edition-design.

Koster trolig fra 8000 kroner

Om det viser seg at veiledende pris for RTX 4070 faktisk blir 599 dollar, kan nok vi i Norge vente oss en pris på fra 8000 kroner inkludert moms.

Det vil i så fall gjøre det rundt 2500 kroner rimeligere enn storebroren RTX 4070 Ti, som har steget i pris etter lanseringen.

Nvidias rival, AMD, har kun lansert sine entusiastkort denne generasjonen og har ikke annonsert at rimeligere kort er på vei. Det antas likevel at selskapet jobber med noe som kan konkurrere mot Nvidia også i mellomsjiktet vi befinner oss i nå.

