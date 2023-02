Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Slik ser de nye høyttalerne til Sonos ut

Bilder lekket i forkant av lanseringen.

Sonos Era 300 Kamera Sonos

Sonos skal snart lansere nye høyttalere, og allerede nå er bildene av de kommende modellene lekket. Det er amerikanske The Verge som har fått tilgang til det som virker å være pressebilder av nykomlingene, og hevder samtidig å vite omtrent hva de kommer til å koste.

Det er i så fall ikke første gangen nettsiden får kloa i informasjon om de nye modeller fra Sonos. Flere av detaljene rundt høyttalerne ble avslørt for et par uker tilbake.

De to nye modellene heter Sonos Era 100 og Sonos Era 300, hvor førstnevnte virker å skulle erstatte dagens Sonos One. Den andre modellen, Era 300, skal ifølge den amerikanske nettsiden bli en mellommodell mellom Era 100 og Sonos Five – som er dagens toppmodell blant selskapets multiromshøyttalere.

Sonos Era 300 Kamera Sonos

Fra 250 dollar

Den nyeste generasjonen av Sonos One koster rundt 2300 kroner, og når den etter alt å dømme erstattes av Era 100, så vil prisen ligge omtrent i samme nabolag. The Verge hevder i alle fall å vite at Era 100 vil komme til å koste rundt 250 dollar, hvilket betyr rundt 2500 norske kroner pluss eventuelle andre tillegg.

Sonos Era 300 på sin side blir en del dyrere, og skal angivelig få en prislapp på rundt 450 dollar. Med andre ord kan den havne rundt 4500 kroner her på berget, hvilket gjør at den legger seg et stykke under toppmodellen Sonos Five, men den del over lillebroren Era 100.

Sonos Era 100 Kamera Sonos

Kjent stil

Ut i fra bildene virker Sonos Era 100 å bli ganske lik å se på som dagens Sonos One. Vi kan samtidig se at det har skjedd noen forandringer på toppen av høyttaleren, men i grove trekk virker disse å være ganske like selv om Era 100 er mer sylinderformet enn Sonos One.

Sonos Era 300 på sin side er mer spenstig i designet, og skal i tillegg huse muligheten for å lar deg pare denne opp med en av selskapets lydplanker for å kunne gjengi Dolby Atmos. Det vil i så fall bety at Era 300 har elementer som kan sende lyd via taket, også kalt en upward-firing-løsning.

Sonos Era 300 kan brukes som bakhøyttalere i et hjemmekino-oppsett, og festes med stativ. Kamera Sonos

På det ene bildet ser vi dessuten at disse kan festes til et stativ.

Begge modellene skal angivelig komme med støtte for Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 og kan støtte AirPlay 2. Det betyr i så fall at de nye høyttalerne blir noe enklere å koble seg opp til, siden Sonos nå legger med støtte for Bluetooth, og ikke bare Wi-Fi.

I tillegg skal det også være mulig å kjøpe en adapter slik at du kan koble til enheter via USB-C, samt at du kan bruke kablet nett.

Vi regner med å vite langt mer om disse høyttalerne så fort Sonos offisielt har lansert høyttalerne innen de kommende ukene.

