Nettsted: – Galaxy Fold 3 får mindre skjermer enn Fold 2

Og trolig dårligere batteri.

Martyn Landi / PA Wire

Ole Henrik Johansen 13 Apr 2021 08:06

Ifølge koreanske The Elec vil Samsungs neste versjon av sin brettbare mobilen Galaxy Fold-serie bli fysisk mindre enn dagens Galaxy Fold 2-modell .

Angivelig skal hovedskjermen krympes ned til 7,5 tommer, mens frontskjermen du bruker når telefonen er slått sammen, skal være på 6,2 tommer. Fold 2 har på sin side en hovedskjerm på 7,6 tommer, mens frontskjermen måler 6,23 tommer.

Endringene skal angivelig gi en telefon som blir på størrelse med den første utgaven av Galaxy Fold – men Fold 3 vil få skjermer som er omtrent helt blottet for synlige rammer rundt.

Les også Hevder iPad og MacBook forsinkes av brikkemangel

Mindre batterikapasitet?

Siden skjermene og rammene blir mindre, vil trolig resten av den fysiske størrelsen også krympes. En av ulempene med dette er at det blir mindre plass til andre komponenter i telefonen.

Om ryktene stemmer vil batterikapasiteten til Galaxy Fold 3 havne på 4380 mAh – noe som gjør batteriet litt mindre enn Fold 2 sitt batteri på 4500 mAh. Hvor stor betydning det vil få rent praktisk, gjenstår å se.

En av fordelene med et noe mindre batteri vil være vekten. Nå vil nok telefonen uansett neppe bli en lettvekter, siden de to foregående modellene var ganske tunge. Eksempelvis veier Galaxy Fold 2 hele 282 gram. Men trolig vil vekten bli lavere for Fold 3.

Les også Samsungs sporingsbrikke er helt fenomenalt bra

Kan du bruke penn?

Sammen med endringer i fysiske mål, hevdes det også at denne modellen, på samme måte som årets Galaxy S21-toppmodell , vil få støtte for S Pen. Altså at kan du bruke en penn til å skrive eller tegne direkte på skjermen. En funksjon som normalt har vært å finne på Note-serien til Samsung.

I tillegg pekes det også på at kameraet vil forbedres. Noe som ikke høres unaturlig ut. Kvaliteten på bildene du får med en smarttelefon har vært i en rivende utvikling de siste årene, og skal Galaxy Fold 3 henge med i svingene, vil et bedre kamera alltid være viktig.

Det sies ingenting om når telefonen er ventet å nå butikkhyllene. Men tradisjonelt har Samsung hatt for vane å lansere nye S-modeller i starten av året, mens Note og Fold har kommet på sensommeren, litt før IFA-messen i Berlin, som normalt foregår den første uka i september.

Prisen er det heller ingen som aner noe om. Men de første Fold-modellene har vært blant de aller dyreste telefonene på markedet, så du bør nok forvente å punge ut en solid sum penger for et eksemplar.

(Kilde: The Elec , XDA-Developers )