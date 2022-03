AMD kan snart slippe fire nye prosessorer

Under fjorårets Computex-messe viste AMD fram en CPU-prototype med 3D-cache.

Vegar Jansen

Det er ingen hemmelighet at AMD i løpet av året vil fase ut AM4, altså prosessorplattformen som har vært grunnlaget for hele eventyret med Ryzen frem til nå.

Men det siste året har det ikke vært mye nytt på AMD-fronten. I stedet har Intel kommet på banen med sin 12. generasjon Core og lagd vei i vellinga med blant annet modeller som Core i9-12900K.

Samtidig virker det nå som AMD faktisk har planer om å gjøre litt mer sprell med sin utgående plattform enn vi tidligere trodde. Nye lekkasjer og rykter sier i hvert fall at AMD muligens vil slippe så mye som fire nye prosessorer i løpet av vårparten.

De nye og ubekreftede prosessorene kan bli Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 og Ryzen 5 5500.

Fra før har selskapet kun vært åpne om én kommende modell, nemlig Ryzen 7 5800X3D – en 5800X med såkalt «3D Vertical Cache Technology». Denne modellen skal ifølge AMD selv i snitt kunne øke spillytelsen med opptil 15 prosent i snitt, da målt mot en Ryzen 9 5900X.

For de tre andre, som altså enn så lenge kun er rykter, er det dog ikke snakk om 3D-cache.

Ryzen 7 5700X er sagt å skulle by på 8 kjerner/16 tråder. Dette er det samme som Ryzen 5800X, så da forventer vi i så fall lavere klokkehastigheter og muligens lavere TDP med 65 watt i stedet for 105 watt.

Ryzen 5 5600 og 5500 skal på sin side være sekskjernere begge, hvorav sistnevnte også kun skal by på seks prosesstråder – noe som i så fall kan kunne sørge for god spillytelse til en fin pris.

Sikter mot Intel

For med unntak av Ryzen 7 5800X3D er også pris hele poenget her – og for AM4 å kunne holde seg i rampelyset til neste prosessorplattform er klar for markedet.

Håpet er selvfølgelig at Ryzen 5 5500 skal kunne konkurrere med Intel Core i3-12100, mens Ryzen 5 5600 trolig vil sikte seg inn mot i5-12400. Per i dag ligger disse Intel-modellene på omtrent 1200 og 2000 kroner.

For Ryzen 7 5700X er det trolig Core i5–12600K(F) som er målet, altså snakker vi om en prislapp på rett under 3000 kroner.

Hvor mye det kommende «spillflaggskipet» Ryzen 7 5800X3D kommer til å koste er det på sin side vanskeligere å si noe om, men vi vil jo tro at AMD vil prøve å finne et prispunkt som ikke gjør så altfor vondt.

