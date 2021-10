Dette kan bli Apples billigste iPhone

Siste modell med LCD-panel?

iPhone XR, som iPhone SE 3 etter sigende skal baseres på.

Apple lanserte i fjor den meget populære og også relativt rimelige iPhone SE (2020), den per nå rimeligste telefonen i selskapets telefonsortiment. Nå melder GSMArena om at oppfølgeren ser ut til å være på vei, i form av det som etter sigende skal bli hetende «iPhone SE 3».

Merk at dette enn så lenge kun er på ryktestadiet, men gitt at Apple pleier å benytte eldre iPhone-platformer til å lansere nye SE-modeller på er det neppe veldig usannsynlig at vi får se en SE 3.

Samtidig som selskapet lanserte sine nye iPhone 13-modeller faset de nemlig også ut iPhone XR, og per nå er det ingen andre telefoner som benytter samme platform som denne. Nettopp dette peker også den kinesiske kilden bak informasjonen om SE 3 på; den nye telefonen vil være basert på iPhone XR.

LCD-panel og sidemontert fingeravtrykksleser

Illustrasjonsbilde. iPhone 11 Pro Max (venstre) og iPhone SE (2020) til høyre.

Nettopp fordi de har vært basert på eldre modeller har SE-modellene ofte hatt noe eldre teknologi og også en betydelig lavere prislapp enn Apples andre modeller. Første generasjon SE var i sin tid basert på iPhone 5S, og dagens generasjon er i praksis en noe oppgradert iPhone 8.

Dermed er det også forventet at iPhone SE 3 vil kunne ha noen spesifikasjoner som ikke ellers ville passet inn i Apples mobilportefølje. Dette er blant annnet:

Fingeravtrykksleser

LCD-panel (og ikke OLED)

(og ikke OLED) Større busslomme i toppen enn dagens modeller

Det er likevel ingen grunn til å tro at fingeravtrykksleseren vil bli å finne i front, slik Apple tradisjonelt gjorde det. I stedet hevdes det at den vil bli sidemontert, slik den er i noen av de nyeste iPadene.

Apple har også kuttet i størrelsen på innhugget i toppen av skjermen i flere av telefonene sine det siste året, men iPhone SE 3 vil etter sigende beholde XR-designet. Hvorvidt den også får FaceID er så langt uvisst, og noe ryktemølla per nå ser ut til å strides om. Dette kan uansett bli den siste mobiltelefonen Apple lager med LCD-skjerm, for utenom denne har selskapet per nå kun OLED-modeller i sitt sortiment.

