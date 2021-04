Nettsted: Facebook lanserer Clubhouse-konkurrent mandag

Zuckerberg skal angivelig lansere flere nye lydfunksjoner for Facebook.

Stephen Lam / X02789

Ole Henrik Johansen 19 Apr 2021 08:11

Amerikanske Vox melder at Facebook vil lansere en konkurrent til Clubhouse i løpet av dagen – det sosiale lydnettverket som har blitt meget populært å bruke under pandemien.

Mark Zuckerberg er blant de som flere ganger har blitt oppservert i et av de mange lyttegruppene på Clubhouse. Stemmer ryktene vil du trolig etter hvert kunne gjøre noe av det samme direkte via Facebook.

Flere planer for lyd

Ifølge nettstedet er det flere lydrelaterte endringer som står på agendaen til Facebook:

Det vil komme en «kun lyd»-versjon av Rooms. Rooms er en videokonferanse-løsning som Facebook lanserte for rundt ett år siden.

En konkurrent til Clubhouse. En løsning der folk kan møtes i grupper for å diskutere ulike temaer.

Et produkt der Facebook vil gjøre det mulig å spille inn korte lydbeskjeder og poste dem i nyhetsfeeden sin. Akkurat slik du kan med bilder, tekst og video i dag.

Et søk for å finne podcaster. Her vil du trolig bli koblet mot Spotify, som de siste par årene har investert i nettopp podcaster.

Ikke alene om å satse på lyd

De første antydningene om et alternativ til Clubhouse fra Facebook ble allerede kjent i februar via The New York Times , og ser nå altså ut til å nærme seg en realitet. Ifølge Vox vil det være Rooms som er nærmest å være klar for oppdatering umiddelbart.

Men Zuckerberg er på ingen måte alene om å ha merket seg hvor populært Clubhouse har blitt under pandemien.

Eksempelvis har også plattformer som Twitter lansert sin egen løsning under navnet Spaces.

Samtidig er Clubhouse begrenset til de som har en Apple-telefon. Som Android-bruker er for eksempel Stereo, Cappuccino, Anchor og BRB alternativer som allerede finnes.

(Kilde: Vox, The New York Times )