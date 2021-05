Dette vet vi om Sonys nye toppmodell

Informasjon om de kommende 1000XM4-proppene er lekket.

Ole Henrik Johansen 28 Mai 2021 12:16

Sonys nye toppmodell innen trådløse propper er trolig ventet å nå markedet i sommer. Nå er angivelig en rekke nye detaljer rundt det kommende produktet lekket og publisert av nettsiden WinFuture .

De foregående modellene, 1000XM3 , har vært blant de beste, helt trådløse proppene på markedet. Hvor meget god lydkvalitet kombinert med en habil, aktiv støydemping og god batterilevetid var elementer som falt i smak hos oss.

Disse øreproppene til Sony har som regel blitt lansert i forbindelse med IFA-messen i starten av september. Men siden årets messe er avlyst grunnet pandemien, er det slettes ikke umulig at Sony velger å lansere den nye modellen før. Og det er på tide, vil nok mange si, siden det er to år siden dagens propper ble lansert.

Ny prosessor skal gi bedre støyreduksjon

En av tingene som skal bli oppdatert i den nye XM4-utgaven av proppene er prosessoren. Den skal gå under navnet «Sony V1», og en av fordelene denne bærer med seg skal være et forbedret støyreduksjon.

Samtidig så får proppene støtte for LDAC-kodeken til Sony, som i teorien har bedre lydkvalitet enn både AAC og Aptx, som de fleste andre bruker - gitt at du har en mobiltelefon med LDAC-støtte.

Blir vanntette?

En av styrkene til XM3 var som nevnt god batterilevetid. Denne ser XM4 ut til å arve med seg. Det vil i så fall bety at du kan bruke proppene rundt åtte timer om du bruker de med støyreduksjonen aktivert, mot seks timer på XM3. Dropper du støydempingen vil levetiden øke til rundt tolv timer, mot åtte tidligere.

Men det som kanskje er mer interessant er at proppene ser ut til å få IPX4-sertifisering. Med andre ord vil disse proppene bli resistente mot vannsprut, eller svette om du vil. Det er altså ikke sånn at du kan legge på svøm med lyd på ørene, men det er åpenbart at Sony ønsker at du skal kunne trene med disse.

WinFuture hevder altså at proppene kommer for salg i sommer, og at prisen skal være rett i underkant av 280 euro. Eller rundt 2850 kroner om vi regner om til norske kroner. Det vil i så fall bety at de blir noe dyrere enn XM3, som ble lansert med en prislapp på 2500 norske kroner.

