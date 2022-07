Mystiske bilder avdekker Samsungs neste lanseringsdato

Ny Fold og Flip?

De tre bildene, som med stor sannsynlighet avslører Samsungs neste lanseringsdato, ble publisert på Samsung Mobiles offisielle Twitter-konto i dag.

Mens det første bildet viser et rutenett med en rekke tegn og symboler, viser det andre bildet det samme rutenettet, nå byttet ut med fargede sirkler. Det tredje bildet viser et utvalg av de fargede sirklene. Setter man så tegnene sammen med fargene får man tallet 081022, noe som er en sterk indikasjon på at Samsungs neste lanseringsdato er 10. august 2022.

Det påstår i hvert fall nettstedet The Verge, som har «knekt» koden. Datoen samsvarer også med andre rykter om lanseringsdato, blant annet på blogger Evan Blass sin Twitter-konto. Bildet er nå fjernet, men viste før et sløret bilde av en ny Samsung-mobil og datoen 10. august 2022.

Ryktene sier ny Galaxy Fold

Hittil har ryktene tydet på at Samsung både planlegger å lansere Galaxy Fold 4 og Galaxy Flip 4, i tillegg til Galaxy Watch 5 og Watch 5 Pro. En ganske stor oppdatering med andre ord.

Galaxy Z Fold 3 ventes å få en oppfølger i august.

Den offisielle datoen er ennå ikke satt, men de kryptiske bildene fra Samsung tyder sterkt på at lanseringen altså finner sted i august.

Nettstedet Pricebaba har for øvrig publisert et bilde som skal være en offisiell «render» fra Samsung av Galaxy Fold 4, hentet fra deres bransjekilder. Bildene kan tyde på at designet vil være relativt likt med den forrige generasjonen Galaxy Fold, men Pricebaba skriver at mobilen ventes å bli noe tynnere og lettere og ha en mer solid konstruksjon.

Spesifikasjonsmessig er det ventet at telefonen får det siste brikkesettet fra Qualcomm, Snapdragon 8 Plus Gen 1, og en hovedskjerm på totalt 7,6 tommer. Kameramessig ventes det et trekameraoppsett bak med hovedkamera, ultravidvinkel og telefoto med 3 x zoom. Det ventes også at Samsung vil lansere en rimeligere versjon med 128 GB lagring for å få ned startprisen på Galaxy Fold.

Dagens versjon med 256 GB har stort sett ligget flatt på 13.990 kroner de siste månedene, men er nå på tilbud til 11.990 kroner.