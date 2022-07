Hevder Apple planlegger ny og mer robust Apple Watch

Med større skjerm og hus i stål.

Dagens Apple Watch Series 7.

Apple Watch har vært med oss en stund nå, i ulike generasjoner – men nå kan vi ifølge Bloomberg snart få se den første «rugged»-varianten av Apples smartklokke noensinne.

Som med alle rykter er det viktig å bemerke at den obligatoriske klypen salt bør inntas sammen med detaljene her, men Bloombergs Apple-kjenner Mark Gurman har som regel vært nokså treffsikker i sine analyser og ryktemakerier.

Ifølge Gurman vil klokken få den største skjermen Apple har puttet i en smartklokke så langt, på rundt to tommer. Til sammenlikning har dagens Watch Series 7 en skjerm på 1,9 tommer, som igjen var opp fra 1,78 tommer på Series 6.

Den vil, om vi skal tro Gurman, bli lansert ved siden av Apple Watch Series 8, som beholder dagens skjermstørrelse og design fra Series 7. Det skal også komme en billigere Apple Watch SE med samme formfaktor.

Videre skal skjermoppløsningen på den to tommer store skjermen bli på 502 x 410 piksler, noe som vil gi en pikseltetthet på rundt 320 piksler per tomme. Eller omtrent samme oppløsning som på dagens modeller, relativt sett, altså.

Lansering enten i 2022 eller 2023

Skjermen på Apple Watch har vokst over tid, og vil nå vokse enda mer, om vi skal tro ryktene.

Foreløpig er det lite vi vet om Apples planer for lanseringer fremover, men de pleier å ha en stor lansering hver høst, nærmere bestemt i september. Her vises som regel nye iPhone-modeller frem, ved siden av diverse annet selskapet har syslet med. Ifølge Gurman kan klokken enten bli lansert ved denne anledningen, eller «tidlig 2023».

Verdt å nevne er også at Apple tidligere har avveket fra september-lanseringen, men da i forbindelse med produksjonsforsinkelser forårsaket av koronapandemien.

Sportsklokken skal for øvrig få samme funksjonalitet som den vanlige klokken, men den større skjermen vil muligens gi Apple mulighet til å utvide mengden informasjon som kan vises på én gang.

Alle de nye smartklokkene vil etter sigende benytte den nye S8-prosessoren, som er en direkte oppgradering over dagens S7-brikke.

Hovedmålet med den nye og mer robuste klokken skal være å tilby et skikkelig alternativ til mer sportsorienterte klokker fra selskap som Garmin, men i Apples økosystem.

For øvrig er det verdt å nevne at alle Apples smartklokker så langt allerede har vært beskyttet mot støv og vann, så det er mulig at sportsklokken vil få oppgradert beskyttelse på disse områdene og også mer robust design med nye materialer.

Forhåpentligvis gjør også et litt større hus at Apple kan gjøre noe med batteritiden. Dagens Apple Watch har en oppgitt batteritid på bare 18 timer, og selv om du klarer deg med lading annenhver dag er det en helt annen verden enn sportsklokker med batteritid som gjerne måles i uker, ikke dager.

