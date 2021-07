Amazons onlinespill New World sender grafikkort i knestående

Amazons nye «New World»-onlinespill ser ut til å forårsake problemer for enkelte grafikkort. Noen av dem blir rett og slett ubrukelige. Amazon

Vilde M. Horvei 22 Juli 2021 12:06

Mange spillere rapporterer at Amazons nye online rollespill, New World, krasjer grafikkortet Nvidia RTX 3090.

Spillet ble lansert i beta for få dager siden og har mottatt positive tilbakemeldinger på selve spillopplevelsen . Men nå rapporterer stadig flere at deres grafikkort rett og slett slutter å fungere.

Flere melder om at spillet fryser hvis RTX 3090 er i bruk, mens andre melder om overoppheting. Det mest kritiske er likevel rapportene om at grafikkortene kveles og forblir ubrukelig uten at en åpenbar feil er blitt lokalisert.

Amazon selv var til å begynne med nølende i sine uttalelser og skrev at det ikke var et vidstrakt problem med 3090-grafikkort, og at de ikke hadde hatt noen problemer med dette når de prøvespilte i alfa . De mente derfor at spillet var trygt å spille.

De har derimot i ettertid uttalt at de undersøker et par tilfeller av grafikkortproblemer.

Skjermbilde fra New World Amazon

Hovedsaklig EVGA sine grafikkort

Det virker i hovedsak å gjelde grafikkort produsert av EVGA skal vi tro en subreddit for New World.

Ifølge en bruker på New Worlds forum er ikke dette problemet heller knyttet til kun beta-versjonen av spillet. Vedkommende uttaler at problemet også var tilstede når det ble spilt i alfa.

EVGA har ikke kommet med de mest detaljerte kommentarene, men en representant uttalte til Windows Central at de undersøker det og vil informere om eventuelle problemer i EVGAs forum.

Spillet vil være i beta frem til 2. august, men du kan forhåndsbestille det for å få en invitasjon, eventuelt få tilgang via New Worlds nettside. For dem som vil avvente til problemet forhåpentligvis er løst er lanseringsdatoen 31. august.