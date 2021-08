Sony: Selger ikke lenger Playstation 5 med tap

Playstation 5 med diskdrev er nå lønnsom for Sony å produsere. Den diskløse modellen selges fortsatt med tap. Niklas Plikk, Tek.no

5 Aug 2021

Playstation 5 har bikket over til å bli lønnsom. Akkurat som Playstation 4, men ulikt Playstation 3.

En uke etter at Sony har solgt 10 millioner PS5-konsoller, uttaler finansdirektør Hiroki Totoki i Sony til Bloomberg at konsollene ikke lenger selges med tap.

Det er derimot kun PS5 med diskdrev som selges uten tap. Men ifølge Totoki er PS5 Digital Edition likevel dekket av inntektene fra annet salg, blant annet av PS4.

Salget av PS4 har det siste kvartalsåret solgt 500.000 eksemplarer, hvilket betyr at det siden lansering i 2013 er solgt 116,4 millioner PS4.

Lite profitt ved lansering - med mindre du heter Nintendo

Det er få konsoller som er lønnsomme i seg selv ved lansering. For at konsollen skal selge må den koste mindre for forbrukere enn det koster å lage dem. Men det øvrige salget i form av spill og abonnementer dekker vanligvis tapet.

Faktisk er salgstapet en egen forretningsstrategi for Sonys hovedkonkurrent Microsoft. Dette kom frem under en rettssak mellom Epic Games og Apple , hvor Microsofts direktør for forretningsutvikling, Lori Wright, uttalte at Xbox-konsollene alltid har blitt solgt med tap.

Playstation 4 sluttet derimot å være et tapsprosjekt etter knappe seks måneder. PS5 ligger litt etter på tid, men det er langt fra å være i nærheten av tapsprosjektet PS3, som brukte mange år på å bli lønnsom på egen hånd.

Nintendo Switch stiller derimot i en egen kategori og Nintendo laget Switch med det for øyet at den skulle være lønnsom allerede ved lansering. I finansåret 2021 rapporterte Nintendo at hele 57,2 prosent av inntektene kom fra nettopp maskinvare.

Salg og aktivitet ned etter vaksine

Covid-19 har selvsagt også preget spillindustrien. Selv om fjoråret gav en positiv utvikling, begynner effekten å avta for Sonys Playstation, ifølge Bloomberg. Dette kan ha en sammenheng med at vaksinasjonsprogrammene stadig rulles ut i de mange land og færre er i en situasjon med nedstenging.

Forrige kvartal så en nedgang i Playstation Plus abonnenter fra 47,6 millioner til 46,3 millioner, i tillegg til at aktive brukere per måned falt fra 109 til 104 millioner. De holder likevel fortsatt fast ved målsettingen om å selge over 14,8 millioner PS5 enheter inneværende finansår.

Industrianalytiker Serkan Toto uttaler til Bloomberg at hver eneste PS5 som Sony tilgjengeliggjør vil bli solgt unna på sekundet, og at det ikke er etterspørselen som er problemet, men tilgjengeligheten. I Norge har eksempelvis Komplett sett seg nødt til å sette leveringsdatoen for ventende kunder til 31. desember , men understreket samtidig at dette ikke er en reell dato, men at de håpet å ha levert alle forhåndsbestilte konsoller lenge før det.