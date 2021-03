Flere detaljer om neste Tesla Model S og det nye grensesnittet

Slik ser de nye skjermene ut.

FridayTheDog111, Reddit

Niklas Plikk 22 Mar 2021 14:42

I løpet av 2021 vil Tesla slippe oppdaterte versjoner av både Model S og Model X , hvor interiøret har fått en enorm overhaling. Borte vekk er den horisontale skjermen i midten som Tesla ble så kjent for, og erstattet av en liggende skjerm, mer i tråd med skjermen fra Model 3.

Det er fortsatt en rekke spørsmål knyttet til hvordan menyene vil se ut siden «alt blir nytt», men nå kan det virke som flere ubesvarte spørsmål har blitt besvart.

En forumbruker på Reddit, FridayTheDog111 , ramlet nemlig over to Model S-prototyper på en parkeringsplass i California, hvor han fikk anledning til å ta en rekke bilder av menyene. De la han deretter ut på både Reddit og bildedelingstjenesten Imgur .

Her er det nok også mye nytt for eksisterende Tesla-eiere, ettersom det som vises på skjermen trolig er fra en kommende «V11»-oppdatering. Den forrige store oppdateringen av bilenes menyer kom i september 2019 i form av « V10 », som inneholdt ting som Tesla Theater, Caraoke og en rekke andre funksjoner.

Dette er nytt

Det første man kan se er en helt ny hovedskjerm, hvor forskjellige apper vises på forskjellige deler av skjermen. Kartet oppe til venstre, apptilkobling nede til venstre (trolig med kalenderoppføringer etc) og musikkavspilling til høyre.

Endring av ting som temperatur, vifter og setevarme er fortsatt plassert nederst på skjermen, i en litt mer forenklet variant enn det er i dag.

Inn fra siden til venstre på skjermen ser det ut som man kan hente inn en rekke knapper for å kontrollere andre funksjoner - slik som lås, «frunk»- og bagasjerom-åpning, samt lys og sidespeil.

FridayTheDog111, Reddit

I en annen meny ser man også et par nye knapper ha dukket opp, slik som «Drag strip mode» og «Smart shift». Førstnevnte er trolig knyttet til en Tesla-variant av Porsche Taycans Launch Control , mens Smart shift skal være en eksperimentell funksjon de jobber med hvor bilen automatisk skal vite hvilken kjøremodus bilen skal være i. Dette har imidlertid ikke blitt forklart av Tesla ennå, og er ikke sikkert vil dukke opp i den ferdige versjonen.

Hvordan alt dette vil se ut på dagens Model S og Model X med vertikal skjerm får vi vente og se, og det samme gjelder med Model 3 og Model Y, som bare har én skjerm.

Nye Tesla Model S med styrestikke i stedet for ratt. Tesla

Vanlig ratt?

Som man også ser på bildene er Model S-en som er avfotografert utstyrt med et vanlig ratt, til tross for at vi har sett bilder av bilen med en styrestikke, eller en «yoke» . Ifølge Reddit-brukeren som har tatt disse bildene vil det tradisjonelle rattet være standard på nye Model S, mens styrestikken vil kunne være et tilvalg etter at det har blitt godkjent av myndighetene. Dette vil trolig også være tilfelle her i Europa.

Andre detaljer som skal ha kommet via dialogen med testerne som kjørte de to Model S-ene er at midtskjermen kan vris litt til siden - begge veier.