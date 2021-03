Aldri før har norske spillutviklere fått så mye statsstøtte

Flåklypa Grand Prix og Dustborn er blant spillene som får pengestøtte fra NFI.

Montasje av Flåklypa Grand Prix og Dustborn. Foto: Ravn Studio / Red Thread Games

Audun Rodem / Gamer.no 24 Mar 2021 14:34

NFI har i sin nyeste støtterunde delt ut 15 millioner kroner til spill som skapes i Norge. Dette kommer fra årspotten på 45 millioner kroner som er bevilget via statsbudsjettet.

Dette er ifølge NFI den største bevilgningsrunden til nå.

– Vi er inne i en svært spennende tid for norske dataspill, som får stadig større publikum både her hjemme og internasjonalt. I arbeidet med NFIs strategi mot 2025 vil dataspillområdet få et tydelig løft, og spill vil bli en enda viktigere del av vår virksomhet, forteller Kjersti Mo, direktør i NFI.

På lista finner vi seks prosjekter som har fått støtte før, og fire nykommere.

Nye prosjekter

Etter å ha gitt ut Sunlight tidligere i år er Krillbite Studio i gang med flere prosjekter. Det nyeste, som har fått et tilskudd på 3,3 millioner kroner, er Ut på tur (arbeidstittel). Spillet skal være en personlig og emosjonell historie om en dramatisk og fantasirik reise i et nordisk landskap. Planen er å slippe spillet til PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch og PC.

Konseptkunst for Ut på tur (arbeidstittel). Krillbite Studio

Hyper Games har også flere jern i ilden etter at Mørkredd ble lansert på tampen av fjoråret. I denne tildelingsrunden får de 1,8 millioner kroner til plattformspillet Chippu der pinballmekanikker og roguelike-elementer spiller inn. Alt i samfunnet skal dreie seg om pinball, og alt av teknologi drives av energi som er laget av pinballkuler. Ut fra det lille vi har sett av konseptkunsten minner estetikken veldig om Eggggg fra samme studio.

Konseptkunst for Chuippu. Hyper Games

Et av de mest kjente spillene fra Norge de siste årene er My Child Lebensborn . Sarepta Studio og Teknopilot følger nå opp spillet med My Child: New Beginnings, der man igjen skal tre inn i rollen som en adoptivforelder for et barn med en vanskelig tid og traumer bak seg. Spillet skal ta for seg tema som omsorg, filosofi, traume, forsoning og gjenoppbygging, og skal ha en nettfunksjonalitet som lar spillere dele tanker og tema. My Child: New Beginnings har fått 500 000 kroner i støtte i denne omgangen. Planen er å gi ut spillet på mobile plattformer og Nintendo Switch.

Konseptkunst for My Child: New Beginnings. Sarepta Studio.

Rundens siste tildeling til et helt ferskt prosjekt går til Natur (arbeidstittel) fra Blåst spel AS, som får 300 000 kroner i støttemidler. Fokuset i spillet ligger på naturens mangfold, og målet er å gjøre folk mer informert om verdien som dette mangfoldet har for livsgrunnlaget til mennesker. Blåst spel er en nykommer i norsk spillbransje, men studioet er et søsterselskap til Blåst film som har jobbet med flere dokumentarfilmer tidligere, blant annet Amanda-moninerte Havets Sølv.

Konseptkunst for Natur (arbeidstittel). Blåst spel

Ny millionsum til Dustborn og Earthlock 2

De resterende seks prosjektene har fått støtte tidligere, og får den ny runde med støttemidler nå.

Konseptkunst for Morder i hytta. Games People Play

Morder i hytta er et spill der spillerne inntar rollen som en gruppe overlevende fra en bussulykke i den norske fjellheimen i 1971. For å klare seg frem til redningen kommer må gruppen ta i bruk en hytte, finne mat og drikke og jobbe sammen for å holde seg varme. Tvisten er at én av spillerne er en morder. Spillet skal gis ut til PC og utvikles av Games People Play – et nyoppstartet firma med Jack Kristoffersen som daglig leder. Flere av utviklerne har bakgrunn fra Artplant. Prosjektet får nå 500 000 kroner, og har totalt fått 1 million kroner i støtte.

Klang 2 er et psykedelisk rytmespill der man slåss seg gjennom bullethell-brett i takt med musikken. Utvikler Tinimations har fått 100 000 kroner i støtte nå, og har tidligere også fått støtte fra fondet.

De siste årene ha Snowcastle Games jobbet med en oppfølger til Earthlock: Festival of Magic kalt Earthlock 2 . Igjen går ferden til verdenen Umbra der solen står stille. Planen er å lage et spill med en mer åpen verden enn forgjengeren, og å levere en mer personlig historie. Spillet får 4 millioner kroner og har nå fått totalt 7,25 millioner kroner i støtte fra NFI.

En ny versjon av Flåklypa Grand Prix er under utvikling. Ravn Studio

Flåklypa Grand Prix baseres på det velkjente PC-spillet fra rundt tusenårsskiftet, men moderniseres og bygges ut. Her loves det nye minispill, bilkjøring og en temmelig tro tolkning av den kjære familiefilmen. Det er Ravn Studio som står bak spillet, og som nå får 350 000 kroner. Spillet har nå totalt fått 5,85 millioner kroner fra spillfondet.

I Rythm Sprout: Six Beats & Bad Sweets er Vegetable Kingdom under angrep fra godterier. Løken Sprout skal gjøre sitt for å beseire invasjonen ved å komme seg gjennom en miks av et rytme- og plattformspill. Utviklerne i Surt har nå 190 000 kroner, og har totalt mottatt 390 000 kroner i støtte fra NFI.

Det neste spillet fra Drømmefall- og Draugen-utviklerne, Dustborn , har også fått nye 4 millioner kroner i støtte. Spillet blir et tredjepersons actionspill for en spiller, der historien står i fokus. Dustborn tar sted i et postapokalyptisk USA, i år 2030. Her spiller du som et folk-punk-rock-band som skal reise fra California til Nova Scotia i skjul for å levere noe verdifullt. På veien må du klare å komme deg unna fanatiske Puritans som jakter deg, samt kjempe mot den autoritære gruppen Justice. Prosjektet har nå fått totalt 9 millioner kroner i støtte fra det statlige fondet.