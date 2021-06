Lanserer ny MG-elbil i Norge - med firehjulsdrift og hengerfeste

MG Marvel R Electric er neste elbil fra MG, og kommer til Norge i fjerde kvartal i år. MG

Stein Jarle Olsen 21 Juni 2021 13:21

Kinesiske MG lanserer i dag el-SUV-en Marvel R Electric, og importør Norwegian Mobility Group er allerede klare med norske prisindikasjoner på nykommeren.

Akkurat som det var for prisbomba og salgssuksessen MG ZS EV ser det ut til å være svært attraktive priser også for den nye modellen. Estimert startpris er nemlig satt til 338.900 kroner uten frakt og levering, altså rundt 350.000 kroner ferdig levert. For toppmodellen estimerer importøren en pris på 418.900 kroner pluss levering.

Bilen fåes med både bak- og firehjulsdrift og i tre utstyrsversjoner kalt Comfort, Luxury og Performance, hvor sistnevnte er versjonen med firehjulstrekk. Litt spesielt er at den bakhjulsdrevne versjonen kommer med to motorer på bakakselen, mens den firehjulsdrevne utgaven har totalt tre motorer. Spesifikasjonene er ellers som følger:

null Bakhjulsdrift Firehjulsdrift Batterikapasitet 70 kWh 70 kWh Rekkevidde (WLTP) 402 km 370 km Maksimal effekt 132 kW (180 hk) 212 kW (288 hk) Maksimalt dreiemoment 410 Nm 665 Nm Akselerasjon 0-100 km/t 7,9 sek 4,9 sek Toppfart 200 km/t 200 km/t Ombordlader 11 kW 11 kW Egenvekt 1920 kg 1810 kg Maksimal tilhengervekt 750 kg 750 kg

C-SUV

Marvel R måler 4,67 meter lang, som plasserer den midt i C-SUV-segmentet - akkurat det segmentet de fleste nye elbiler i disse dager plasserer seg i. Tenk Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-E, Kia EV6 og Hyundai Ioniq 5, for å nevne noen. Med et batteri på 70 kilowattimer vil den ha et litt mindre batteri enn de fleste av disse - ID.4 og Enyaq har batterier på opptil 77 kWh (82 kWh brutto), Mach-E enten 76 eller 99 kWh, EV6 77,4 kWh og Ioniq 5 72,6 kWh.

Den oppgitte rekkevidden kan kanskje også tyde på at Marvel ikke er den mest effektive elbilen på markedet - Ioniq 5 har eksempelvis en WLTP-rekkevidde på 481 kilometer med bakhjulsdrift og 460 kilometer med firehjulsdrift (gitt 19-tommers felger, for 20-tommerne er tallene 451 og 430 kilometer). Se ellers spesifikasjonssammenlikning nederst i saken.

MG

Noe begrenset bagasjeplass

MG oppgir ikke maks hurtigladeeffekt, men å hurtiglade fra 5 til 80 prosent skal ta 40 minutter, som tilsier en snitteffekt under gode forhold på 70 kilowatt. Vi gjetter nok at en del potensielle kunder skulle ønsket litt kjappere lading. Også bagasjeromsvolumet er et lite spørsmålstegn: 357 liter er mer småbilaktig enn tall vi er vante til å se i en relativt stor SUV.

Slår du ned baksetet øker tallet til 1396 liter. Her kommer riktignok en frunk på hele 150 liter til på den bakhjulsdrevne varianten, og bilen har i tillegg V2L-funksjon, slik at du kan bruke bilens batteri til å lade eller drive andre enheter eller en annen elbil. Dette er en funksjon vi også kjenner fra både Ioniq 5 og Kia EV6. Varmepumpe, soltak og elektrisk bakluke er standard, og bilen kan altså trekke tilhenger på inntil 750 kg.

MG

Fjerde kvartal

Innvendig finner du ellers en svær infotainmentskjerm på 19,6 tommer, blant annet med støtte for Apple Carplay og Android Auto, tilhørende app og oppdateringer trådløst «over-the-air». MG Pilot lar i praksis bilen kjøre seg selv på motorveien, i tillegg til et antall sikkerhetsfunksjoner for vanlig kjøring.

Det som skiller de ulike utstyrsversjonen er for øvrig at Luxury-utgaven legger til skinnseter, oppgraderer fra 18- til 19-tommers felger, legger til 360-graders kamera og har såkalt «Aurora»-belysning innvendig, for å nevne noe. Performance-versjonen kommer med alt Luxury-utgaven kommer med, men altså også firehjulstrekk. I tillegg får du Bose-lydanlegg.

Importøren sier Marvel R blir tilgjengelig for prøvekjøring i september eller oktober, og at biler til utlevering ventes rimelig kjapt etter det, i fjerde kvartal. MG har for øvrig også en elektrisk stasjonsvogn kalt MG5 på gang, men den vil komme noe etter Marvel.