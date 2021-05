Nå kommer Sony Xperia PRO til Norge

Årets mest spinnville telefon?

Sony

Torstein Norum Bugge 6 Mai 2021 13:56

Det er mange telefoner med sinnsyke spesifikasjonsark der ute, men få kan sammenlignes med det Sony dro sløret av i januar i år. Sony Xperia PRO var mer «pro» enn noen annen telefon på markedet med denne betegnelsen, som stort sett bare er en markedsføringsmerkelapp mer enn et stempel for profesjonell funksjonalitet.

Nå melder Sony i en pressemelding at de slipper Xperia PRO for salg også i Europa. Hittil har telefonen utelukkende vært i salg i USA og Japan.

Kamerasøker

Men hva er PRO egentlig? Vel, først og fremst en «vanlig» telefon med et veldig spesielt sett spesifikasjoner. Skjermen er en 6,5 tommers OLED med 4K-oppløsning, som i seg selv er ganske uvanlig.

Mer uvanlig er det at skjermen kan brukes som en ekstern skjerm via en HDMI-inngang, først og fremst myntet på Sonys profesjonelle kameraer. Via en festemekanisme kan du bruke telefonen som en ekstern søker for kameraet. En veldig dyr og fancy søker.

Skjermen er sertifisert for korrekt fargegjengivelse etter HDR BT.2020-standarden, så det du ser på skjermen bør stemme overens med resultatet du forventer å få i etterkant. Du kan også strømme bildet over 5G-tilkobling, om du ikke ønsker å bruke HDMI-kabel.

Selve telefonen er som en Xperia 1 II

Slik kan du bruke Xperia PRO. Sony

Designet på telefonen er også betydelig mer robust enn på Sonys øvrige telefoner, med solid gummiering og tjukkere rammer enn Xperia 1 II – dens nærmeste slektning. På spesifikasjonssiden er PRO mer eller mindre identisk med Xperia 1 II, hvilket betyr det gjeveste av maskinvare som er tilgjengelig på Android-fronten for tiden.

Du finner også de samme, tre kameraene på baksiden av PRO som på Xperia 1 II – en 12 megapikslers hovedknipser (f/1.7), en 12 megapikslers telefoto (f/2.4) og en 12 megapikslers ultrawide (f/2.2). Det er også et dybdekamera på 0,3 megapiksler her, men det samler kun ekstra informasjon til de andre tre kameraene og tar ikke egne bilder.

Batteriet på 4.000 mAh burde duge til å holde den vanvittige skjermen i gang en god stund, men hvorvidt det å bruke telefonen som ekstern søker på et kamera påvirker batteritiden er uvisst.

Prislappen på telefonen havner på 24.990 kroner, som sammenlignet med Xperia 1 II sin prislapp på rundt 8.000 kroner er formidabelt mye. Det er med andre ord en telefon spesielt myntet på profesjonelle brukere, og ikke vanlige forbrukere.

Det understreker da også Sony på sine sider: «En telefon skreddersydd for profesjonelle brukere i felten».

Telefonen blir tilgjengelig fra midten av mai.