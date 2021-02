Flere nye Tesla Model 3 blir plutselig iskalde

Varmepumpen skrur seg av, og vil ikke varme opp bilen.

Montasje: Hanne Hattrem, VG / Gjermund Hansen

Niklas Plikk 15 Jan 2021 11:55

I fjor høst kunne Tesla meddele at de oppgraderer Model 3 . De nye modellene som blir utlevert til kunder er nå utstyrt med motorisert bakluke og varmepumpe, noe tidligere modeller ikke har hatt.

Den nye varianten kom raskt ut til norske kunder, men ikke alle har vært like fornøyde. Det viser seg nemlig at den nye varmepumpen ikke fungerer for alle nye eiere.

Mange nye Model 3-eiere sier de har problemer med varmepumpen i bilen. Skjermdump, Tesla Model 3-gruppe på Facebook

På flere Tesla Model 3-grupper på Facebook har det rent inn innlegg den siste måneden fra nye Model 3-kjøpere hvor varmepumpen ikke fungerer.

Tesla bekrefter problemer for noen kunder

Flere klager på at klimaanlegget slutter å fungere etter bare noen minutter kjøring, mens for andre tar det lengre tid før problemene viser seg. Noen melder om at en programvareoppdatering løste problemet, men det gjelder tilsynelatende langt ifra alle.

Vi kontaktet Tesla Norge for å spørre om problemene:

Kommunikasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland, sier feilen vil for mange bli løst med en programvareoppdatering. Skolt, Henrik / NTB scanpix

– Enkelte kunder har opplevd redusert effekt fra klimaanlegget i nyeste versjon av Model 3. En fiks er allerede rullet ut som trådløs oppdatering og vil i mange tilfeller fungere godt. Eiere som fortsatt opplever mangelfull effekt vil få dette utbedret ved å booke servicetime i Tesla-appen, skriver Tesla Norges kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i en e-post til Tek.no.

Nøyaktig hvor mange som er rammet vil han ikke si noe om, men basert på innleggene i Facebook-gruppene er det mange som fortsatt har problemer etter programvareoppdateringen Sandvold Roland nevner.

Gjermund Hansen fikk utlevert sin Model 3 den 16. desember, og fikk problemer med varmepumpen etter kort tid. Privat

Fem grader i bilen

Privat

En av Model 3-eierne som har hatt problemer er Gjermund Hansen, som fikk sin nye Model 3 den 16. desember:

– Bilen hadde varme i cirka to minutter før jeg fikk en melding på appen at klima ikke kunne startes. Det sto også en feilmelding på skjermen: Systemfeil. Det var kaldt ute den dagen, så det var cirka fem grader i bilen. Dagen etter startet varmepumpen igjen, men etter cirka to minutter fikk jeg samme meldingen på appen og på skjermen, forteller Gjermund Hansen til Tek.no.

Varmepumpen sluttet å fungere den 25. desember. Han dro til servicesenteret fire dager senere for å forklare problemet. Da ble det vurdert at bilen skulle stå igjen til feilen var fikset. To uker senere, 12. januar, var feilen løst og varmepumpen fungerer igjen som den skal.

– Det er byttet høytrykkssensor og temperatursensor og 4 stykk skiver. Han på servicesenteret sa at dette var en ny type sensorer, forteller Hansen.

– Har problemene løst seg nå?

– Nå fungerer den enn så lenge, avslutter Hansen.