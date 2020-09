Takk og farvel til Nintendo 3DS

Den ti år gamle håndholdte konsollen har pensjonert seg.

Vegar Jansen 17 Sept 2020 13:55

Alle ting har som kjent en ende, og nå er det også slutt for Nintendo 3DS – den portable spillkonsollen som først ble avduket på vårparten 2010 og ble sluppet på markedet ett år senere.

– Produksjonen av Nintendo 3DS-systemer er avsluttet, står det å lese på konsollens hjemmesider .

Dette bekreftes også fra Nintendo via distributøren Bergsala. I en e-post får vi følgende offisielle uttalelse:

– Vi kan bekrefte at produksjonen av Nintendo 3DS-produktene er avsluttet. Nintendo- og tredjepartsspill til Nintendo 3DS-systemet vil fortsette å være tilgjengelig i Nintendo eShop, på Nintendo.com og i butikker.

Nintendo minner også om at 3DS-familien har et spillbibliotek på over ett tusen titler, og at disse fremdeles kan by på moro i mange år fremover.

76 millioner solgte

Nintendo New 2DS XL og 3DS XL. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Nintendo 3DS kom på markedet i en tid da «alt» skulle dreie seg om 3D – og konsollen var innovativ nok til å tilby stereoskopisk 3D som ikke krevde briller eller annet ekstrautstyr.

Men folk flest fikk mer enn nok av den ekstra dimensjonen etter hvert, og med tiden kom konsollen også ut i rene 2D-utgaver.

Per 30. juni var det totalt sett blitt solgt 75,87 millioner konsoller i 3DS-familien, ifølge Nintendo. Antall solgte spill hadde på samme tidspunkt nettopp rundet 384 millioner.

På topplista av spill finner vi blant annet Mario Kart 7, Pokémon X, Pokémon Y, New Super Mario Bros. 2, Super Mario 3D Land og Animal Crossing: New Leaf.

Med 3DS ute av dansen er det kun Nintendo Switch og Switch Lite som er selskapets «aktive» konsoller. Men da begge disse er egnet for håndholdte spill, vil de til en viss grad kunne fylle tomrommet etter 3DS-familien også.

