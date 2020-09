– Galaxy Note 20 Ultra koster 5.000 å lage

Analytikere har funnet deleprisen for Samsungs 15.000-kronerstelefon.

Galaxy Note 20 Ultra koster 15.000 kroner. Den koster såvidt under 5.000 kroner å lage. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 10 Sept 2020 15:15

Du trenger ikke å betale dyrt for en mobiltelefon i dag - bare se på rimelige OnePlus Nord , som gir toppmodellfølelse til under 5000 kroner. Men en annen ting som koster under 5000 kroner er deleregningen for Samsungs flaggskip, Galaxy Note 20 Ultra - den koster imidlertid tre ganger mer om du skal kjøpe den i Norge.

Det er Counterpoint Research som har gått gjennom telefonen fra innerst til ytterst for å finne ut hva den koster å lage. Analytikerne har ikke tatt med kostnader til forskning og utvikling i sitt regnestykke, bare selve komponentene og sammensettingen av dem. Derfor lyver tallene litt hvis du fordeler utviklingskostnaden utover hver enhet. Men der vil også kostnaden variere etter hvor mange solgte enheter det er snakk om, og til en viss grad vil en ny telefon basere seg på forskning som ledet til forrige generasjon, og den før det.

Counterpoints tall er altså tallene som enklest kan kobles til kostnaden for hver enkelt Note 20 Ultra.

annonse Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G SM-N986B/DS 256GB Sjekk prisen

50 prosent av utgiftene til egne selskaper

Med en prislapp i deler på 549 amerikanske dollar, lander totalprisen for hver levert Note 20 Ultra såvidt under 5.000 norske kroner. Analytikerne har gått ekstremt detaljert til verks, og inkludert prisen ned til programvaren som kjører på telefonen, hodetelefonene som ligger i eska og selve eska telefonen leveres i. Sistnevnte koster eksempelvis 1,2 dollar å produsere, eller rundt en tier.

En annen ting nedbrytingen av kostnadene viser er hvor mye penger Samsung bruker på «seg selv». 50 prosent av kostnadene ved Note 20 Ultra går med til deler som Samsung selv lager. I statistikken ligger det og at drygt 39 prosent går til Qualcomm, som lager Snapdragon-brikkene som brukes i den amerikanske versjonen av telefonen.

Analytikerne har ikke sett på den globale versjonen av telefonen med Samsung Exynos-prosessor. I en slik telefon ville nesten alle produksjonskostnadene vært internt til selskapet selv.

Dyrt å drive butikk

Det er alltid spennende å se hva en telefon egentlig koster å lage - spesielt om det er en spesielt dyr en, som i dette tilfellet. Men ved siden av at utviklingskostnaden ikke kommer med, er det bestandig andre løpende kostnader knyttet til å selge produkter. Kasserte produkter og reparasjoner av defekte produkter er en viktig del av kostnaden som kommer til etter at produktet er levert. Transport og lagerplass hører også med, og hvis man er store nok skal man gjerne drive en mengde tjenester rundt produktet også, der eksempelvis brukerstøtte og skytjenester er viktige elementer.

Samtidig er Samsung store, og sannsynligvis har hver enkelt underbruk sin inntjening på hver enkelt del igjen. En inntjening som til slutt sluses tilbake i morselskapet og kan trekke ned prisen ytterligere - spesielt for variantene der også prosessorene kommer fra egen fabrikk.

Kort sagt kan man konkludere med at Samsung tjener forholdsvis godt på Note 20 Ultra, men ikke nødvendigvis med at den selges til overpris - selv om den er dyr å kjøpe.

Foreløpig har imidlertid ikke Counterpoint sagt noe om den vanlige Note 20-modellen, som koster over 12.000 kroner, med plastdeksel bak og langt enklere teknologi på flere steder.

Testen av Galaxy Note 20 Ultra leser du her.