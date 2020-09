Windows XP hadde et hemmelig tema

Fikk det til å se ut som Apples Aqua-grensesnitt.

Tek.no

Ole Henrik Johansen 29 Sept 2020 08:58

Forrige uke ble hele kildekoden til Windows XP lekket på nett. Det har gjort at folk har kastet seg over dette for å lete etter godt bevarte hemmeligheter.

Nå har amerikanske The Verge funnet det som virker å være et uferdig, hemmelig tema til plattformen. Og ikke nok med det, temaet gjør at grensesnittet får utseende til å ligne veldig på en av sine konkurrenter fra den tiden. Nemlig Apples macOS fra 2001.

Startlinjen fikk sterke farger

Senere viste seg jo at Microsoft valgte å gå helt andre veier med standardtemaet til Windows XP, med en blanding av sterke blå- og grønnfarger.

Mange kalte løsningen for «Fisher Price», på grunn av det billige og plastikkaktige inntrykket det ga. Nå viser det seg altså at Microsoft startet på noe som klart kunne minne om Aqua-temaet man fikk til Mac i 2001.

Visstnok var det aldri meningen at dette temaet skulle bli en del av XP-grensesnittet. I stedet var dette grunnmuren de brukte til å skape tema-motoren til grensesnittet.

Fulgte hverandre tett

Microsoft valgte altså ikke å legge ved det uferdige temaet. Men hadde de gjort det vill det i så fall ikke være først gangen de hadde latt seg «inspirere» av konkurrentens løsninger.

Akkurat som Apple på sin side også «rappet» en rekke funksjoner som Microsoft har introdusert med mer moderne utgaver av Windows. Som for eksempel vinduer, navigering, kontrollpanel, mapper og filsøk.

(Kilde: The Verge )