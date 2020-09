Sony avslørte endelig pris og lanseringsdato for PlayStation 5

Kommer i november. Samme pris som Xbox Series X.

Sony

Niklas Plikk 16 Sept 2020 21:49

Onsdag kveld var det duket for Sonys PlayStation 5-show. Selv om det ble vist frem en rekke nye spill, var det ikke det vi alle ventet på. Lanseringsdato og pris sto øverst på prioriteringslisten, og Sony ventet til siste øyeblikk med å avsløre detaljene.

PlayStation 5 lanseres 12. november i USA, Japan, Canada, Mexico, Australia, New Zealand og Sør-Korea.

Her i Norge lanseres PlayStation 5 den 19. november.

PlayStation 5 vil koste 499,99 dollar/euro.

PlayStation 5 Digital Edition koster 399,99 dollar/euro.

Norsk pris er ennå ikke kjent, men 499 dollar er den samme prisen som Microsoft vil ta for Xbox Series X. Vi spurte Sony Norge, og fikk beskjed om at det er opp til de norske forhandlerne hva slags pris de tar.

Med tanke på den veiledende prisen for Xbox Series X er det naturlig å anta at PlayStation 5 vil koste 5499 kroner i Norge, mens Digital Edition - altså versjonen uten det optiske drevet - vil koste en tusenlapp mindre; 4499 kroner.

Som seg hør og bør med en lansering av en helt ny spillkonsoll, fokuserte Sony så godt som utelukkende på spillene til PlayStation 5 i løpet av de 40 minutter lange sendingen. Maskinvaren, komponentene, konsollen og kontrollerne virker nesten å være sekundært i promoteringen, og fra første øyeblikk fikk vi se nye spill.

Åpnet showet med Final Fantasy XVI og Spider-Man: Miles Morales

Final Fantasy XVI startet showet, og det står i tydelig skrift på slutten av traileren at spillet vil bli sluppet eksklusivt på Sonys PlayStation 5.

Deretter går det rett over til det kommende Spider-Man-spillet med Miles Morales i hovedrollen. Som Insomniac Games har sagt tidligere er ikke dette en direkte oppfølger til PS4-hiten Spider-Man, men et slags mellomspill før «hovedspillet» kommer på et senere tidspunkt.

Denne gangen fikk vi for første gang se mye mer av selve spillet, og det er mye som vil virke kjent for alle som spilte det forrige Spider-Man-spillet. Raske slosskamper med ørten fiender, superheltkrefter og slemminger som krangler. Classic. Spillet blir tilgjengelig «holiday 2020», noe som vi vil anta betyr at det er et av PlayStation 5s lanseringsspill.

Spill, spill og flere spill

Neste spill på listen er Hogwarts: Legacy, som vil komme en gang neste år. Som navnet tilsier er det snakk om et Harry Potter-spill, men særlig mye faktiske spillklipp fikk vi ikke se.

Deretter går det umiddelbart sjangerbytte til årets Call of Duty-spill, Black Ops: Cold War. Vi får se et klipp fra en hektisk kamp bli utspilt på en mørk flyplass, og det skal visst se ganske så lekkert ut på PS5. De kunne også annonse at de åpner opp flerspillerdelen av spillet - i alpha - for PS4-brukere førstkommende fredag.

Det femte spillet ut er Resident Evil 8, eller Resident Evil VIII-age hvis du vil, men heller ikke her ble det vist særlig mye detaljer. Skummelt blir det nok i hvert fall.

Sjette spillet i rekken får i hvert fall oss til å bli litt mer gira enn Resident Evil-grøsseriet. Med tidshopp og hektisk skyting, store kart og 70-talls estetikk ser Deathloop ut til å bli et morsomt spill å prøve. Kjente Bethesda står bak, så her er det lov å ha høye forhåpninger. Synd bare at vi må vente en gang til andre kvartal i 2021 for å få spille det.

Devil May Cry 5 er syvende i rekken, og blir tilgjengelig i digital form til PlayStation 5 på lanseringsdagen. Det skal være en «special edition» av fjorårets versjon, og vi kan i hvert fall anta at bedre grafikk står på menyen.

Vi får også et gjensyn med Oddworld Soulstorm som også ble vist frem forrige gang, uten at vi akkurat kan si vi har et veldig tydelig inntrykk av hvordan spillet faktisk vil bli.

Five Night’s at Freddy’s nyeste iterasjon - Security Breach - blir introdusert som det niende spillet. Grøss og gru her også, gitt.

Deretter er det på tide for demo av Demon’s Soul, hvor vi endelig får se noen faktiske klipp fra spillet. Det ser egentlig ganske enkelt ut, helt til han kommer til en boss som dreper spillkarakteren på et par slag. Lekker grafikk, da!

Avslørte ny fordel for PS5-kjøpere

Microsoft har satset hardt på å tilgjengeliggjøre spillkatalogen sin i form av ulike abonnementtjenester, og Sony har visst skjønt at de må tilby noe lignende. For å sukre pillen vil PS5-kjøpere få tilgang til en rekke av de største spillene til PlayStation 4 som kan lastes ned fra dag én. Det forutsetter dog Sonys Plus-abonnement.

