Tesla setter ned prisen på billigste Model 3 med 50.000 kroner

Tesla setter ned prisen på Model 3 Standard Range Plus med 50.000 kroner. Fremover vil den koste 364.000 kroner inkludert levering. Hanne Hattrem, VG

Stein Jarle Olsen 16 Apr 2021 07:00

Tesla barberer prisen på Model 3 Standard Range Plus med 50.000 kroner, slik at ny pris blir 349.900 kroner. Det tilsvarer et kutt på 12,5 prosent, og inkludert Teslas såkalte dokumentavgift og vrakpant blir prisen 364.142 kroner.

Det skal sies at svært få av Teslas kunder har valgt Standard Range Plus-modellen. Ved utgangen av forrige uke var det eksempelvis registrert 2.568 nye Model 3 så langt i år, og av dem var 115 tohjulsdrevne varianter, altså Standard Range Plus.

I hele fjor var tallet 304 av totalt 7770 Model 3, altså under fire prosent.

Litiumionebatterier fremover

Samtidig har prisforskjellen opp til Long Range-modellen, med blant annet firehjulsdrift, større batteri, mer påkostet interiør og bedre lydsystem «bare» vært på 50.000 kroner, så mange Tesla-kjøpere har nok sett verdien i det og lagt på de ekstra kronene.

Utover den labre interessen kan selvfølgelig også valutasituasjonen spille inn. Sammenliknet med for et år siden har dollarkursen sunket fra godt over ti kroner til rundt åtte kroner og 50 øre. Tesla ønsker imidlertid ikke å bekrefte at valutasituasjonen spiller inn.

Tesla har også i noen måneder produsert en del Standard Range-modeller ment for Europa i Kina, med litiumjernfosfatbatterier (LFP). Disse bruker ikke det etisk tvilsomme kobolt-materialet, men har til gjengjeld lavere energitetthet enn NCA-(litium-nikkel-kobolt-aluminium)-batteriene Tesla ellers har brukt. Bilene med LFP-batterier har også fått en viss kritikk for dårlig rekkevidde i kalde forhold .

Etter det vi erfarer vil imidlertid også Standard Range Plus-modeller som bestilles nå leveres med NCA-batterier. Bilen vil også leveres med varmepumpe som standard.

På nytt billigere enn Polestar

Mer interessant enn hva priskuttet gjør for konkurransen Tesla-modellene seg imellom er kanskje også hva det gjør mot de øvrige konkurrentene i markedet. Til 364.000 kroner koster Standard Range Plus plutselig omtrent det samme som en middels utstyrt Volkswagen ID.3 (ID.3 Pro Performance Business til 359.900 kroner), med Model 3 som en større bil med bedre rekkevidde og sprekere motor.

Den koster også godt under en fullt påkostet Hyundai Kona (Premium til 380.900 kroner). Også den er en betydelig mindre bil med mindre motorkrefter, men Konaen har noe bedre rekkevidde enn Model 3, med 484 mot 448 kilometer.

Med priskuttet koster også Model 3 igjen mindre enn det som kanskje har pekt seg ut som hovedkonkurrenten, nemlig Polestar 2. Polestar lanserte tidligere denne uken tre nye modeller av bilen , med startpris på 389.000 kroner, og la seg dermed såvidt under Model 3 i pris - i alle fall før Teslas nye priskutt.

Konkurrent: Polestar 2. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Den nye innstegsmodellen til Polestar kommer med et batteri på 64 kWh brutto og en rekkevidde på mellom 420 og 440 kilometer etter WLTP, altså litt under Model 3s 448 kilometer.

Model 3 er imidlertid noe sprekere enn den rimeligste Polestaren, med 0–100 på 5,6 mot 7,4 sekunder, og kommer med hakket bedre selvkjøringsegenskaper ved at adaptiv cruisekontroll og filholder er inkludert, mens du må investere i Pilot-pakken til 30.000 kroner hos Polestar for å få dette (og mer).

Polestar har også rundt seks måneders leveringstid på nye bestillinger nå, mens Tesla anslår 1–2 måneders leveringstid for nye bestillinger av Model 3. Prisendringen ble iverksatt i natt, og prisene for Long Range og Performance endres ikke. De vil fortsatt være henholdsvis 449.900 og 499.900 kroner.

Slik måler Model 3 Standard Range Plus seg mot noen av de mest aktuelle konkurrentene (prisen på Model 3 vil i skrivende stund ikke være oppdatert, da tabellen henter data fra OFV):