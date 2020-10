Spotify lar deg finne låter ved å skrive inn deler av sangteksten

Torstein Norum Bugge 6 Okt 2020 11:18

Hvor mange ganger har du ikke hatt en sang på hjernen, kunnet sånn cirka to tekstlinjer og litt melodi men ikke hatt den minste peiling på sangnavnet? Ganske mange ganger, vil vi tro – og det trodde visst Spotify også. Ifølge The Verge har selskapet nå rullet ut en oppdatering til både iOS- og Android-appen sin som gjør søking etter sanger mye, mye lettere.

Før indekserte nemlig Spotify kun sangene sine etter artist, album eller sangtittel – nå kan du søke etter en hvilken som helst tekstlinje i sangen og finne nøyaktig den sangen du leter etter.

Funksjonen ble først meldt om av Spotify-utvikler Lin Wang, som postet følgende tweet på Twitter:

Fungerer bra, men ikke perfekt

Vi måtte selvsagt prøvekjøre funksjonen kjapt, og kan melde om at den fungerer relativt bra. Vi skrev inn «running through my veins going to waste», og ganske riktig fikk vi opp «Feel» av Robbie Williams. Det samme gjorde «Billie Jean» av Michael Jackson da vi skrev inn «not my lover». Det er også mulig å slurve ganske mye og fortsatt få riktige resultater i retur – i alle fall på engelsk.

Det er litt verre på norsk, for her må du skrive mer eller mindre helt korrekt for å få opp riktige resultater. For eksempel forsøkte vi å finne Odd Nordstogas «Dette Landet» ved å søke opp «Det er ikkje sant at her er lite, mer er mange», men ettersom «ikkje» i Nordstogas sang er skrevet på formen «’kje» fikk vi ingen treff. Og slike stavemåter er ikke nødvendigvis enkle å høre i en sang, spesielt ikke om du ikke en gang vet sangnavnet.

Vi regner med at dette nok vil bedres etter hvert, men om du prøver ut litt ulike former og ulike setninger vil du nok også finne de fleste norske sanger i Spotify. For øvrig er det verdt å nevne at konkurrenten Apple Music har hatt søk etter lyrikk helt siden 2018, så Spotify er på ingen måte først ut her.

Men nyttig er det nå likevel!