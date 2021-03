Apple økser HomePod-høyttaleren

Rakk aldri å slippes offisielt i Norge.

Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 15 Mar 2021 07:41

Apples originale HomePod vil ikke lenger produseres. Det melder nettstedet TechCrunch , som har fått beskjeden bekreftet av Apple.

I stedet skal de fokusere på HomePod Mini , som blir Apples eneste smarthøyttaler.

Lover å fortsette støtte

Selv om Apple slutter å produsere HomePod, lover de å tilby programvareoppdateringer og teknisk support for eksisterende produkter. De vil også fortsette å selge dem helt til lagrene er tomme.

Fremover vil fokuset altså være på den langt billigere HomePod Mini som koster 99 dollar i USA, men som fortsatt ikke er i salg her i Norge.

– HomePod Mini har vært en hit siden den debuterte forrige høst, og tilbyr kunder fantastisk lyd, en intelligent assistent og en smarthjemskontroll for bare 99 dollar. Vi fokuserer våre krefter på HomePod Mini nå, skriver Apple i en uttalelse til Tech Crunch.

God, men dum

Året var 2018 da Apple for alvor ble med i smarthøyttalermarkedet med sin runde og litt myke HomePod , som skulle ta opp konkurransen med blant annet Google, Amazon og Sonos. I testen vår skrev vi at den låt helt fantastisk, og den automatiske romkorrigeringen de introduserte har blitt en funksjon bare et fåtall andre aktører har klart å etterligne siden.

Men særlig smart var den ikke, og begrensningene Apple hadde implementert gjorde at den var ganske irriterende å bruke for alle som ikke allerede var dypt inn i Apple-verdenen. At den attpåtil kostet 349 dollar - eller cirka 5000 kroner i et fåtall norske butikker via gråimport - var nok den gigantiske dråpen som fikk begeret til å renne over.

For med en såpass stiv pris var en HomePod betydelig dyrere enn de fleste konkurrenter, uten å by på særlig mye ekstra. Det poengterte vi også i 2018, og mente for eksempel at Sonos One som støttet både Alexa og Google Assistant, og bare lått litt tammere enn Apples HomePod, ville være et bedre kjøp.

Det er ventet at Apple skal ha en ny lansering allerede denne måneden, 23. mars, men ingen regner med at de vil slippe en ny smarthøyttaler.

