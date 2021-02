Volkswagen: Fire henvendelser om ID.3-bremsefeil

Da Morten Hals skulle bremse, var bremsepedalen helt hard.

Elbilen Volkswagen ID.3 var en av fjorårets mest solgte bilmodeller. Totalt 7803 eksemplarer er registrert i Norge, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Morten Hals fikk bilen sin i november 2020.

– Jeg lå i rundt 100 km/t på E6 nord for Gardermoen lille julaften da det kom en rekke lydvarsler og feilmeldinger, blant annet en melding om begrenset bremsekraftforsterker og at adaptiv cruisekontroll var deaktivert. Det skumle var at bremsepedalen var helt hard og at det kom en skjærende metallisk lyd fra bremsene, sier han.

Han fikk etter hvert stoppet på veiskulderen, og anslår at bremsepedalen lot seg trykke inn et par millimeter. Der slo han av bilen og gikk ut. Da han like etterpå startet igjen virket bremsene.

– Det var fryktelig skummelt. Jeg kunne jo ha brast inn i en bil foran meg. Det var heldigvis lite trafikk denne dagen, sier han.

Bilen ble levert inn til forhandleren på Hamar og her står den fortsatt. I mellomtiden kjører Hals bensin-Golf som forhandleren har ordnet for ham.

– Jeg har kjørt feilfritt siden jeg fikk bilen. Nå har jeg hørt om flere som har opplevd feilen på bremsene.

«Så plutselig alt ok igjen»

VG har vært i kontakt med en annen Volkswagen ID. 3-eier med plutselig bremseproblem. Vedkommende ønsker ikke navnet sitt på trykk.

«Ny livsfarlig feil. På vei ned i undersjøisk tunnel. Setter som vanlig på ACC. Plutselig rød alarm, kritisk alarm. Bremsesystem ute av drift, får ikke slått av ACC. Så vidt reaksjon når en bruker all makt mot bremsepedal. Får til slutt kjørt til siden og stopp. Så plutselig alt ok igjen», rapporterte eier en i et forum for ID. 3 på Facebook.

Innlegget er nå slettet fra forumet.

– Jeg kan bekrefte at hendelsen stemmer. Det ble så mye trafikk rundt posten at så jeg slettet den, skriver han til VG.

Kommunikasjonssjef i Volkswagen, Anita Svanes, sier de tar tilfellene på største alvor.

– Vi er kjent med fire kundehenvendelser, og disse undersøker vi nå grundig opp i samarbeid med fabrikken, sier hun.

Svanes minner om følgende:

– Så er vi inne i en tid på året hvor det også er viktig å minne alle norske bilister med elektrifiserte biler om å finne trygge områder hvor man av og til kan foreta noen kraftige nedbremsinger. Det er for å fjerne salt og fukt som kan trenge inn på bremseskivens overflate på elektrifiserte biler, som bruker bremsene mindre enn tradisjonelle biler, skriver hun.

Flere feil

Overingeniør Tor Ove Sætren i Statens vegvesens tilsynsavdeling for trafikant- og kjøretøy, opplyser til VG at Statens vegvesen ikke har mottatt konkrete, skriftlige meldinger om bremsefeilene.

– Vi mottar regelmessige meldinger om produktavvik på alle typer kjøretøy fra både kunder og bilimportører og via trafikkstasjoner og andre kontaktledd i Statens vegvesen. Siden vi ikke kjenner detaljene i denne saken, kan vi ikke kommentere den nå.

– Det er betryggende at importøren og fabrikken tar problemet alvorlig, og ikke vil ha bilen på veien før alle forhold er vurdert. Vi vil likevel be om å bli orientert fra importør og fabrikant om hvordan de tekniske utfordringene kan bli løst, skriver han til VG.

Siden Volkswagen ID. 3 kom på markedet rundt midten av 2020 har bilmodellen hatt mange eierrapporterte feil . Volkswagen har bekreftet problemer med 12V-systemene, der batteriet lades ut og plutselig tildugging av rutene i ID.3 .

Sistnevnte gjør at produsenten anbefaler brukere å kjøre uten aircondition påskrudd så fort temperaturen er under 10 grader – i praksis gjennom vinteren, når mange bruker nettopp AC-en til å fjerne dugg fra vinduene.

Meldesystem for farlige produkter Norske produktmyndigheter får jevnlig informasjon om farlige produkter på markedet. Myndighetene vurderer meldingene og kan eventuelt pålegge importører og forhandlere å trekke produktene tilbake. Nettstedet farligeprodukter.no driftes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Her er det en finnes en oversikt over produkter som direkte eller indirekte kan være skadelig, samt en anbefaling om hva man som forbruker bør gjøre. De fleste meldingene om farlige produkter mottar DSB fra EUs informasjonssystem om farlige produkter, Rapex. DSB er kontaktmyndighet for Rapex i Norge. Rapex omfatter alle forbrukerprodukter med unntak av mat, farmasøytiske produkter og medisinsk utstyr. Hensikten med meldesystemet er å utveksle informasjon om farlige produkter innen EU/EØS, slik at tiltak kan iverksettes av nasjonale myndigheter for å begrense forekomsten av farlige produkter i markedet, og forebygge skader. Meldinger om farlige feil gis til DSB , eller til rapex@vegvesen.no. (Kilde: DSB, Statens vegvesen)

– Forventer nye typer ulykker

Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes, sier til VG at de har forventet at det vil oppstå nye typer ulykker med inntreden av ny førerstøtteteknologi.

– Nye biler har mye ny teknologi som ikke har vært masseprodusert eller massetestet tidligere. Det er som forventet, men like fullt skummelt at det oppstår tekniske feil som kan føre til ulykker. Ulykker som følge av menneskelig svikt reduseres år for år etter hvert som nye førerstøttesystemer introduseres. Helautomatisert kjøring vil fjerne denne feilkilden, men det er et stykke fram dit. Vi er inne i en kritisk fase, der mennesker fortsetter å gjøre feil og vi samtidig ser feil på teknologien, sier hun.