Formel mot uskarpe bilder

Hvis du er en ivrig kaffedrikker og samtidig liker å ta bilder med kameratelefonen din, har du sikkert opplevd at bilder tatt med skjelvende hånd etter den tiende koppen fort blir mindre skarpe enn planlagt. Amerikanske forskere mener å ha funnet løsningen.

På den årlige Siggraph-konferansen i Boston ble det nemlig presentert en formel, som visstnok skal utligne bevegelsesuskarpheten du får hvis du ikke er helt stø på hånden når du knipser bilder. I utviklingen av formelen er det tatt utgangspunkt i små bevegelser på bare et par millimeter.

Formelen er ifølge forskerne mer effektiv enn oppskarpingsfunksjonene i for eksempel Adobe Photoshop, og skal gi et mer naturlig resultat. Dermed er det ikke helt umulig at du om et par år kan redde et uskarpt mobilbilde ved hjelp av et bildebehandlingsprogram, dersom forskerne greier selge formelen inn til en produsent av slik programvare.

Formelen skal ennå ikke være patentert.

(Kilder: Gizmodo, Digitalcamerainfo)

