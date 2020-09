Dette må du ikke gå glipp av

Marius Røstad 28 Juni 2009 06:00

Som alltid har det også denne uken foregått mye på teknologifronten. Under kan du finne de viktigste nyhetene, guidene og testene på Teknofil.no fra uken som gikk:

Testduell: To rimelige fjernkontroller

Vi har duellert med to av markedets rimelige multifjernkontroller – en av dem blir stående som vinner.

Unngå PC-trøbbel i varmen

Er datamaskinen din klar for de aller varmeste sommerdagene? Det er mye du kan gjøre selv for å sikre deg en avkjølt PC.

Fem som fjerner alt

Har du også opplevd å skulle slette en fil eller et program, bare for å få beskjed om at det ikke lar seg gjøre? Da kan disse programmene hjelpe deg.

Testduell: Billige ultraportable

Vi har kjørt to ultraportable til 7000 kroner mot hverandre, og en av dem stikker av med en sekser.

MP3-spillere til en rimelig penge

Vi har testet en rimelig og en enda rimeligere MP3-spiller. Hvilken gir deg mest for pengene?





Sniktitt på TV 2 HD

I går kunne du se kanalens første sending i høyoppløsning – hvordan var kvaliteten?

Fritt fram for ny PC

Handler du ny PC med Windows Vista fra i dag, kan du oppgradere til Windows 7 gratis.

Vil TV 2 HD holde mål?

TV 2 sier RiksTVs kunder vil få deres nye HD-kanal i blu-ray-kvalitet.

Styr opptakeren med mobilen

Altibox gir deg nå muligheten til å betjene dekoderen din via mobil eller internett.

Slutt på piratovervåkning

Advokatfirmaet Simonsen får ikke lenger overvåke norske pirater.