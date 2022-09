Paramount+ er død. Nå er SkyShowtime her

Jepp, vi har fått enda en ny strømmetjeneste.

For et års tid siden annonserte Comcast og ViacomCBS at den nye strømmetjenesten SkyShowtime var på vei.

Nå er tjenesten lansert i Norge.

SkyShowtime erstatter dagens Paramount+-tjeneste, som ble lansert for bare halvannet år siden.

SkyShowtime er et resultat av at ViacomCBS har slått kreftene sammen med Comcast for å levere mer innhold til den nye tjenesten. Den vil få innhold fra katalogene til Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Showtime, Paramount Pictures, Nickelodeon og Peacock. Også en rekke Dreamworks-filmer finner veien til tjenesten.

Får mye innhold

Sammen sitter disse selskapene blant annet på rettighetene til serier som Dexter, Twin Peaks, Yellowstone, Homeland, NCIS, Parks and Recreation, The Office, Star Trek: Strange New Worlds og Halo-serien, for å nevne noen.

Fra Halo-serien.

Ved lanseringen loves vi over 10.000 timer med innhold, og blant filmene SkyShowtime selv trekker frem for det norske markedet finner vi Jurassic Park Dominion, Minions: The Rise of Gru, Sonic the Hedgehog 2, Gudfaren-trilogien, Fast & Furious-filmene og Tilbake til fremtiden-trilogien.

I pressemeldingen heter det at SkyShowtime vil få eksklusive TV-premier på helt nye filmer fra Paramount Pictures og Universal Pictures, Hollywoods to eldste studioer som sammen står for nesten 50 prosent av Hollywoods kinofilmer.

Fra Star Trek-serien.

Høyere abonnementspris

SkyShowtimes innhold kan strømmes via nettleseren, eller via egne apper for Apple iOS, tvOS, Android-enheter, Android TV og Google TV. SkyShowtime vil også være tilgjengelig gjennom distributørerene Allente, RiksTV, Strim, Telenor, Telia og TV 2 Play.

Månedsprisen vil være 79 kroner, noe som er en økning på 10 kroner sammenlignet med Paramount+. Tjenesten drar imidlertid en aldri så liten «HBO Max», ved å friste med et tidsbegrenset «halv pris livet ut»-tilbud for nye kunder som registrerer seg før november. Da betaler du 39,50 kroner i måneden, eller halv pris av «standardabonnementet» etter prisøkninger på det.

Til sammenligning koster Netflix fra 89 til 159 kroner i måneden, Disney+ og HBO Max 89 kroner i måneden, Prime Video 65 kroner i måneden og Apples TV+-tjeneste 59 kroner i måneden.

Mister 4K-kvalitet

På SkyShowtimes nettsider kommer det frem at innholdet bare er tilgjengelig for strømming i Full HD-oppløsning enn så lenge, men at de holder på med å gjøre klart innhold i høyere oppløsning. Paramount+ hadde på sin side serier og filmer i 4K HDR-oppløsning.

Her må kunder med andre ord ta til takke med innhold i dårligere kvalitet en stund.

Oppdatert 21.09 klokken 16:00: Vi har presisert at SkyShowtime ikke tilbyr strømming av innhold i 4K-kvalitet.

Les også Dette er alle strømmetjenestene du kan abonnere på