Neste iPhone kan få en diger kameraforbedring

Kameraet er en vesentlig del av mobiltelefoner, og nå kan Sony ha funnet ut hvordan neste iPhone skal bli mye bedre. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

iPhone 15-serien kan bli betydelig bedre å fotografere med i dårlig eller varierende lys. Grunnen er en helt ny kamerateknologi fra Sony, ifølge Nikkei Asia.

Det er to ting som er veldig viktige for at du skal kunne ta gode bilder. Det ene er kameraets evne til å samle lys, og det andre er muligheten til å håndtere store variasjoner av lys i samme motiv – en egenskap HDR-funksjoner i mobilene våre har fikset de siste årene.

Den nye kamerabrikken er angivelig basert på en ny struktur, som både skal kunne samle dobbelt så mye lys, og sende dataene videre på en måte som gir mer toleranse for ulike lysforholder i bildet.

Ny måte å lage bildesensor på

Dagens bildesensorer omtales ofte som «bakbelyste». De belyses ikke faktisk av noe, men beskrivelsen er en omstendelig måte å si at elektronikken på brikken er flyttet til baksiden og unna veien for fotocellene som lager elektriske signaler av lyset som samles. Dermed får de med seg mer lys, og mindre støy, enn eldre teknologier.

De nye Sony-brikkene bygger ifølge Nikkei på samme målsetting, med en lagdeling av sensorene der elektronikken flyttes unna. Det skal gi plass til en dobling i antall fotoceller på brikken.

Nikkei Asia, som er Financial Times japanske arm, melder at utviklingen vil være viktig for Sony som konkurrerer stadig hardere mot Samsung på utvikling av kamerabrikker, og nylig har mistet Huawei som kunde på grunn av internasjonal storpolitikk.

Kan bli en stor nyhet

Det går ganske lang tid mellom mobilkamerarevolusjonene, men dette kan være en forholdsvis stor nyhet. De siste årene har vi sett relativt lik teknologi, men en stadig forbedring i sensorstørrelse og stabilisering for at kameraene skal samle mer lys. Hvis Sony har klart å doble mengden lys brikken klarer å samle sammenlignet med tidligere teknologier, kan effekten bli svært merkbar.

I så fall er det for eksempel på de ofte litt dunkle og uklare innendørsbildene kvaliteten vil øke. En sensor som samler mer lys i seg selv vil også kunne bety at telefonen i mindre grad trenger å bruke tid på å samle lys – det er gode nyheter for bilder av objekter i bevegelse, for eksempel kjæledyr eller lekende barn.

Bedre på lyst og mørkt

Nikkei melder også at en stor fordel med teknologien er dynamikken i signalet, altså at brikken i større grad får til å formidle store forskjeller på lyst og mørkt.

Eksempler er dersom du forsøker å fotografere et ansikt i motlys, eller hvis du retter kameraet mot en mørk bakgate på en solrik dag.

Sannsynligvis vil utviklingen også kunne gi vesentlig bedre nattbilder, siden de forbedrede brikkeegenskapene vil kunne samarbeide med dagens heftige stabiliseringsteknologi for å maksimere lysoppsamlingen.

Noen negative virkninger?

Det som så langt er vanskelig å si noe om er hvilken påvirkning dette vil få for støymengder i bildet. Støy har pleid å være et vanlig problem i digitale bilder, om enn ett som er maskert ganske godt i dag.

En sensor som er i stand til å sanke mer lys kan potensielt også være i stand til å levere mer støy som krever mer av programvaren i telefonen for å ikke bli sjenerende.

Det er også en joker hva slags størrelse det blir på brikkene med denne teknologien. Det er ofte vanskeligere å lage slike nye teknologier, og det kan bety at mindre brikker komme først. Mindre brikkestørrelser samler i seg selv mindre lys.

Og det er heller ikke sjelden at slike «effektivitetsgevinster» tas ut på andre måter enn tydelige, opplevde forbedringer. Et eksempel er at sterkere skjermglass i mange telefoner bare har blitt til tynnere skjermglass – ikke «uknuselige» telefoner.

Rykter om mange iPhone-forbedringer

Det er kun gått et totre måneder siden iPhone 14-lanseringen. Blant nyhetene som allerede forventes for iPhone 15 er altså denne nye bildebrikken. I tillegg ventes det at den får et periskopbasert zoomkamera, som kan gi vesentlig mer forstørring enn dagens 3x zoom i iPhone Pro-modellene kan.

Periskopzoom finner vi allerede i Samsungs S22 Ultra og i Google Pixel 7 Pro, for å nevne noen.

Det ryktes også at en ny iPhone 15 Ultra-modell kledd i titan kan dukke opp. I så fall gjør materialet et sprang fra dagens Apple Watch Ultra, som er det eneste titanproduktet i Apples utvalg så langt.

Det gjenstår også å se hva EUs «USB-C-avgjørelse» vil ha å si for kommende iPhoner. Her så det i utgangspunktet ut som Apple bekreftet at en USB-C-basert iPhone var på vei, men det har det etter hvert blitt noe tvil rundt.

