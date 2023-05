Ny trend: Ungdom kjøper «dumme» mobiler

De gammeldagse telefonene uten appbutikker og med taster i stedet for touchskjerm har tilsynelatende fått sin renessanse - og det blant dagens unge. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hannah Alvestad 5. mai 2023, 16:08

«Generasjon Z» - gjerne løst definert som dem født mellom cirka 1995 og 2010 - er på vei tilbake til de tradisjonelle trykketelefonene. Det skriver Wall Street Journal.

Disse telefonene, også kjent som «dumbphones», er altså «dumme» modeller, som ikke har smartfunksjoner som en vanlig smarttelefon har.

Nokia 6300 4G er en av trykketelefonene på markedet med mulighet for tilkobling via 4G. Kamera HMD Global

– Følte oss som slaver

Wall Street Journal viser blant annet til den 18 år gamle TikTokeren Sammy Palazzolo, som fortalte at hennes vennegjeng følte seg avhengig av smarttelefoner.

– Vi snakket om hvordan vi følte oss som slaver av mobilene våre, som roboter som fortsatte å scrolle og scrolle, selv når vi var ute på fester.

Svaret ble å gå til innkjøp av trykke- eller knappetelefoner, og Palazzolo har siden skapt seg en følgerskare på sosiale medier som en «flip phone girl».

Markedssjef Lars Silberbauer i HMD Global, som står bak dagens Nokia-telefoner, bekrefter overfor WSJ at salget av «gammeldagse» telefoner øker, og at det «ikke er en liten trend».

Økende etterspørsel den siste tiden

I Norge har ikke trenden tatt helt av enda, men det er ting som kan tyde på at den nye bølgen av trykketelefonbruk også er på vei hit.

Daniel Hauan, Kommunikasjons- og Beredskapsansvarlig hos Komplett.no Kamera Morten Rakke

Kommunikasjons- og beredskapsansvarlig Daniel Hauan i Komplett.no forteller at de har opplevd en endring i etterspørselen den siste tiden.

– Tilbake i 2021 da Nokia kom sterkt med sin nye versjon av klassikeren 3310 4G og flipptelefonen Nokia 2660 4G, så merket vi stor etterspørsel etter slike modeller. I 2022 og 2023 har etterspørselen av slike modeller ikke vært like stor. Derimot så har vi de siste månedene sett en økende etterspørsel etter slike «dumb phones». Dette kan tyde på at det er en økende trend blant folk å være mere «offline», sier han til Tek.no.

Samtidig er det gjerne slik at Z-generasjonen ikke velger trykketelefonene som en erstatning, men en ekstratelefon.

Denne telefonen velger de å bruke når de trenger en pause fra sosiale medier og andre distraksjoner smarttelefonen byr på.

Ekstratelefonene tar de gjerne med når de skal gjøre sosiale ting, og ønsker full tilstedeværelse. Med en tradisjonell trykketelefon som Nokia 3310 får brukeren kun mulighet til å sende SMS og ringe, og kan ikke koble seg opp mot mobilt eller trådløst nettverk.

Det finnes for så vidt modeller fra både Nokia og andre leverandører som har 4G-tilkobling, men det er begrenset hvilke apper som kan brukes.

Nokias 3110-nyversjon fra 2017 fikk ikke spesielt god omtale i tester - deriblant hos oss. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Er det nødvendig?

Det oppleves allikevel litt paradoksalt å dele budskapet om trykketelefoner, på sosiale medier; det samme mediet som byr på endeløs scrolling og distrahering.

En kjapp tur innom nevnte Palazzolos TikTok-profil viser at innhold publiseres så å si hver dag, noen ganger flere ganger daglig, hvor mye av innholdet er fra sosiale samlinger.

Dermed kan det se litt mer ut som et image enn et faktisk tiltak. Det blir allikevel tydeliggjort at mye av innholdet er bilder og videoer tatt med en trykketelefon, så smarttelefonen har trolig fått ligge hjemme.

Å legge smarttelefonen igjen hjemme kan by på bedre tilstedeværelse når du er sosial, men det hjelper allikevel ikke mot den endeløse scrollingen som potensielt skjer når du er hjemme.

Et billigere, og langt lettere alternativ er rett og slett å skru av trådløs og mobil tilkobling på smarttelefonen din når du ikke ønsker å bli distrahert. Allikevel er fristelsen fort stor når full tilkobling og tilgjengelighet kun er et tastetrykk unna.

Her på Tek har vi ikke testet spesielt mange av denne typen telefoner de siste årene, men vi var ikke spesielt begeistret for Nokias nyversjon av 6300 i 2021, ikke for «banantelefonen» 8110 i 2018, og nyversjonen av 3310 i 2017 gikk det heller ikke spesielt mye bedre med.

