OpenAI: ChatGPT kan forsvinne fra EU

Kamera Michael Dwyer / AP / NTB

Hannah Alvestad 26. mai 2023, 12:15

ChatGPT kan forsvinne fra Europa. Dette hevder Sam Altman, administrerende direktør for selskapet bak AI-chatboten, OpenAI.

Han forteller at selskapet kan måtte forlate EU, dersom lovgivningen presentert i et utkast til den såkalte AI Act ikke blir tonet ned. Dette fortalte han til Reuters onsdag.

Bakgrunnen for uttalelsen er at EU jobber for tiden med et sett med lover som skal regulere bruken av AI.

Blant annet vil det kunne bli nødvendig for selskaper som utvikler AI, som OpenAI, å avsløre opphavsrettsmateriale de har brukt i utviklingen av systemene.

Ønsker ikke å forlate Europa

Open AI har sagt de ønsker å fortsette og tilby tjenester til EU-land, men at de kan måtte forlate landene dersom EU ikke løsner på lovverket. Altman fortalte Reuters at han har hørt at lovene skal tones ned.

– Utkastet av EU AI Act vil være overregulering, men vi har hørt at det skal tones ned. De snakker fremdeles om det.

Hva er AI Act?

AI Act er EUs lovforslag for regulering av kunstig intelligens. I lovforslaget finnes det lover for håndtering av kunstig intelligens og forbud mot spesifikke typer kunstig intelligens.

I tillegg sier lovforslaget at skal AI deles opp i fire trusselnivåer; lav og minimal risiko, begrenset risiko, høy risiko og uakseptabel risiko. Det laveste nivået blir ikke regulert, mens den høyeste blir enten ulovlig eller kraftig regulert.

Illustrasjon av de fire trusselnivåene for AI. Kamera Europakommisjonen

Italia forbød, men åpnet igjen

I mars i år valgte Italia å forby ChatGPT med umiddelbar virkning. Dette kom med en forklaring fra Italienske myndigheter om at Open AIs chatbot ikke respekterer brukernes data, og heller ikke verifiserer alderen til brukere. Siden har imidlertid Italia åpnet igjen, etter at OpenAI «avklarte» noen temaer med italienske myndigheter.

ChatGPT benytter seg av innhentet informasjon for å «trene» seg opp og bli smartere, noe det italienske datatilsynet i utgangspunktet mente ikke kunne forsvares.

