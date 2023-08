Sommerspalten: «Tek fort, Aslak Maurstad!»

I høst skal Aslak Maurstad konkurrere på parketten, men har heldigvis lang fartstid på dansematta.

Kamera TV2

Streamer, skuespiller og realityprofil Aslak Maurstad, også kjent som streamer Klokkismann, bruker mye tid live på Twitch, noe som på alvor preger hans forhold til ny teknologi.

Det går som regel greit, men med begrenset kunnskap kommer livet på direkten med en mengde potensielle fallgruver.

– Hvordan preges livet ditt av teknologi og dingser du omgir deg med i hverdagen?

– I stor grad! Jeg streamer på Twitch flere dager i uken, og bruker utstyr jeg ikke skjønner meg på i det hele tatt. Heldigvis bare virker det.

Mor Mari Maurstad sammen med en yngre Aslak Maurstad, fra VG-arkivet. Kamera Paul Paiewonsky / VG

– Jeg bruker også mobilen litt vel mye. Mange vil si for mye, og at jeg ikke må se så mye i skjermen, for da går jeg glipp av livet. Men jeg opplever at en stor del av verden nå foregår inni mobilen, og at det ikke lenger bare er en distraksjon, det er en del av selve livet.

– Har du gjort et skikkelig tek-bomkjøp?

– Alt jeg driver med innenfor streaming er egentlig for teknisk avansert for meg, men siden jeg alltid prøver å forbedre innholdet, bestemte jeg meg for å prøve å kjøre et dobbel-PC-oppsett siden jeg hadde 2 PC-er tilgjengelig i huset.

Aslak Maurstad er en av deltagerne i årets utgave av Skal vi Danse. Kamera Aurora Ytreberg Meløe / VG

– Jeg kjøpte et ganske dyrt internt «capture card» Krysse av Bytt «capture card»Et verktøy som brukes for å ta opp video fra PC-er eller konsoller. Populært brukt av streamere og YouTubere for å filme klipp av spill., før jeg fant ut at PC-en min tydeligvis ikke har nok av noe som heter PCIe-porter til at jeg kunne sette det inn. Man må åpne PC-en for å sjekke det, og jeg bare antok at alle PC-er hadde plass til sånne ting. Det var altså feil. Så det kortet har ligget ubrukt siden da. Rett og slett et bomkjøp som bare skyldes mine egne tekniske tilkortkommenheter.

– Jeg håper for øvrig å få bruk for capture cardet en dag!

– Hvilken dings er en du ikke visste du trengte, og hvordan kom du over denne?

– Stream Deck!

– Før jeg begynte å streame hadde jeg aldri hørt om det, men nå er det et verktøy jeg bruker masse i dagliglivet. Det er som et lite ekstra tastatur der du kan få knappene til å gjøre hva du vil. Du kan koble det sammen med programmer på PC-en og styre ting som lyset i rommet du sitter i (som jeg blant annet bruker det til), musikk, streamen, det er først og fremst fantasien som setter grenser på denne fronten.

– Utrolig nyttig verktøy, også for ikke-streamere!

Aslak har en podkast dedikert til streaming og streamingmiljøet. Hør podkasten «Gå live» her.

– Er det noe du nerder veldig over, som du gjerne vil dele med andre?

– Ja, mottoet mitt i livet er «Følg dillen», og akkurat nå har jeg dilla på et spill som heter «OnlyUp!».

– Det er et spill som handler om å komme seg opp til toppen av en lang, kronglete bane. Jeg prøver å fullføre spillet så raskt som mulig, noe som i gamingens verden kalles å «speedrunne» et spill. Jeg har blitt helt hekta på å forbedre tiden min, og i går tok jeg norgesmestertittelen! Jeg tror flere hadde likt å prøve speedrunning, men det virker som at terskelen er høy. Jeg er her for å si at det er den ikke!

– Det er bare å prøve, finn en video av noen som speedrunner et spill du liker, og prøv å gjøre som dem. Det er kjempegøy!

Her kan du se Aslak sette norgesrekord i «Only Up» på hans Twitch-kanal.

– Hvilke dingser tar du alltid med deg på ferie?

– Jeg reiser veldig lett. Det eneste jeg absolutt må ha er mobil og lader. Ellers pakker jeg egentlig bare nok klær og toalettsaker.

– Jeg reiser som regel bare med en liten sekk, den samme som jeg brukte på skolen på videregående, uavhengig av hvor lenge jeg skal være borte. Det å ha med seg masse ting, er det motsatte av frihet for meg.

