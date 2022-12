EU vil kreve mobilbatterier du kan bytte

Har kommet til en foreløpig enighet.

I dag må batterier byttes veldig forsiktig og ofte med spesialverktøy. Aller helst gjøres operasjonen på et verksted. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Husker du sist du hadde en mobil du kunne bytte batteri på? Frem til litt utpå 2000-tallet hadde de fleste telefoner et batterideksel som kunne tas av, og når ytelsen ble for dårlig kunne du bare kjøpe et nytt batteri og fortsette med dagen din.

Snart kan det bli mulig igjen. EU har nemlig lovverk på trappene som kan komme til å kreve utskiftbare batteri i mobilene som selges på kontinentet.

– Tre og et halvt år etter at lovverket trer i kraft, må batterier i bærbare enheter være designet så forbrukere enkelt kan bytte og erstatte dem selv, står det i pressemeldingen fra EU.

Stadig et stykke frem

EU har imidlertid fortsatt ikke stemt over et nytt lovverk. I stedet har de kommet til en «foreløpig enighet» om en kursendring for batterier i alt fra mobiltelefoner til elbiler - der merking, forenklet utskifting og resirkulering er sentrale tema.

Og altså at du skal kunne bytte det dølle batteriet ditt selv.

Akkurat hvordan det skal kunne skje overlates til mobilprodusentene. Og siden kravet ikke vil tre fullt ut i kraft før tre og et halvt år etter en eventuell vedtatt lov er det en liten stund til alle mobilprodusenter kan bli tvunget.

EU gjør det vanskelig for Apple

Til tross for å være et lite stykke opp og frem for batteriene, driver EU i dag med et relativt omfattende teknologirøsk - spesielt for mobiltelefoner.

Unionen har allerede vedtatt at alle mobiltelefoner skal ha samme standard ladekontakt. Noe som har fått mange til å regne med at Apple bytter til USB-C også på telefonene sine i løpet av året som kommer.

I tillegg vil EU appmonopol til livs. Ifølge Bloomberg skal Apple åpne for andre butikker enn App Store i 2024 - også det på grunn av nye europeiske lover.

Uklart hvordan det skal oppnås

Akkurat hvordan mobilprodusentene skal få til å ordne utskiftbare mobilbatterier er uklart. Få er flinkere til å fortelle oss forbrukere om hvor stor plass noe ganske lite, som en hodetelefonkontakt, kan ta når hver minste kubikkmillimeter er verdifull.

Å bygge teknologiprodukter med utskiftbare deler tar i seg selv ofte større plass enn å bare lime sammen en mengde ting som aldri skal byttes ut - eller som i verste fall skal demonteres av en trent tekniker på et verksted.

Et annet spørsmål er hva som kan skje med ting som vanntetthet og nye brettbare formfaktorer.

EU og digitale forbrukerretigheter

EU har lang tradisjon på å sette krav og standarder for teknologiprodukter vi tilbys. Du husker kanskje at Microsoft fikk tyn for å fokusere mest på sine egne nettlesere og mediespillere for en liten evighet siden.

I den senere tid kjenner du EU på skjermen din kanskje aller mest gjennom to ting; de endeløse knappene som skal fortelle deg om at et nettsted har plassert en cookie på datamaskinen eller mobilen din - og det faktum at mobilregningen din ikke går hele veien til 11 idet du passerer Svinesund.

Loven som ledet til cookie-advarslene vil nok ikke karakteriseres som en braksuksess av alle, mens muligheten til å ta med mobilen gjennom hele Europa uten å betale mer enn hjemme nok har blitt satt pris på av mange.

Så vil det vise seg om utskiftbare batterier blir en ren fordel, eller blandede drops. Hvis den foreløpige enigheten ender i vedtatt lovverk, altså.

