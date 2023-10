Nå kan du teste Diablo IV gratis

Men det varer bare i noen dager.

Blizzard åpner nå opp så man kan prøve selskapets nyeste utgave av Diablo gratis. Men det gjelder å være rask for allerede 30. oktober er muligheten over.

Det er ikke mer enn noen dager siden spillet kom inn i sin andre sesong, og nå kan du prøve om det er noe for deg eller ikke.

Spill opp til nivå 20

At spillselskapet gjør slike krumspring innimellom er ikke uvanlig, og det er naturlig en tanke bak å la deg få en smakebit.

Velger du å prøve spillet i helgen så kan du levle opp karakteren din opp til nivå 20. Det vil si at du ikke har mulighet til å nå toppnivået på 100 uten å betale for spillet.

I skrivende stund er det tilbud på spillet, slik at du får 25 prosent. Likevel vil standardutgaven koste deg 52,49 euro eller rundt 620 kroner. Mens den største pakken koster 74,99 euro, eller nesten 900 norske kroner.

Finnes alternativer

Det finnes som nevnt flere som tilbyr slike prøveperioder til tider, mens andre faktisk har spillet gratis hele veien.

Er du veldig glad i «action RPG»-sjangeren som Diablo 4 befinner seg i, bør du også vurdere Path of Exile, som er helt gratis.

Ikke bare er det gratis å laste ned, men også å spille. Helt fritt for mikrotransaksjoner er det naturligvis ikke, men det er ikke nødvendig for å få en god opplevelse eller progresjon.

En annen mulighet billige «miniabonnementer». Et alternativ på dette er EA Play, som har et abonnement til 33 kroner i måneden som lar deg spille EA-spill inntil 10 timer per måned.