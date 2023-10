Slik ser Volkswagens Passat-erstatter ut

ID. 7 Tourer blir selskapets første elektriske stasjonsvogn.

Kamera Volkswagen

Ole Henrik Johansen Publisert i går 16:53 Lagre

I løpet av 2024 vil Volkswagen komme med sin første elektriske stasjonsvogn. Bilen bygger på ID. 7 og heter ID. 7 Touring, og vil erstatte dagens Passat-modell.

– ID. 7 blir den nye toppmodellen vår, og samtidig en fullelektrisk erstatter for Passat som går ut av porteføljen vår når vi kun skal selge elektriske personbiler fra nyttår, skriver Rudi Sand, produktsjef for ID. 7 hos Harald A. Møller.

Enn så lenge er selskapet sparsommelige med priser på de ulike utgavene, og har i første omgang sendt ut et par bilder i en pressemelding som viser bilen.

Men bildene er fortsatt lett kamuflerte slik at det ikke enkelt å se detaljene på den nye bilen. Her skal angivelig Volkswagen offentliggjøre den ferdige designen de kommende månedene.

Les også Volkswagens norske grep vekker internasjonal oppsikt

Kommer etter Coupe-versjonen

Kamera Volkswagen AG

Coupe-versjonen av ID. 7 er ventet å komme på markedet innen få uker. Mens du altså må vente med å få tak i Touring-modellen til 2024.

– Planen er at kundene våre kan se og oppleve den nye toppmodellen vår ID. 7 hos sine forhandlere i løpet av november, og vi som har fått prøve den forventer at en allerede stor interesse skal bli enda større straks vi åpner for prøvekjøring om kort tid, sier Sand

En ting begge modellenen har fokus på er luftmotstand.

På elbil er rekkevidde essensielt, og her opererer Coupe-modellen med en C d -verdi på 0.23. Touringmodellen er bare et lite hestehode bak, med en oppgitt verdi på 0.24.

Hva gjelder bagasjeplass så oppgir Volkswagen at ID. 7 Touring har 545 liter bagasjeplass med fem seter tilgjengelig. Du kan eventuelt vurdere å legge ned baksetene slik at du får nesten to meter med plass og en total størrelse på 1714 liter.

Coupeen får rekkevidde på over 600 kilometer

Coupeen vil leveres i en Pro-utgave hvor du får en effekt på 286 hestekrefter. For å drive disse kreftene har du en batteripakke på 77 kilowattimer, som kan gi en WLTP-rekkevidde på opp mot 616 kilometer.

Når batterikapasiteten begynner å skorte, kan du hurtiglade bilen med opp mot 175 kilowatt effekt. Det betyr at du kan fylle på fra 10 til 80 prosent kapasitet på en halvtimes tid.

Bilen leveres med blant annet 19 tommer store lettmetallfelger, en 15 tommer stor infotainment skjerm, adaptiv cruisekontroll, navigasjon, tre soners Air Care klimakontroll, Head-up display, ryggekamera og elektrisk justerbare luftdyser.

Prisen for ID. 7 som coupe er oppgitt fra kroner 549 900 kroner. Mens vi altså ikke vet noe pris på Touring-utgaven ennå.

Les også Lanserer en billigere variant av Air

Flere, men dyrere konkurrenter

Den nye ID. 7-coupeen skal være omtrent fem meter i lengde, og her finnes det flere konkurrenter som kan friste med coupebil i omtrent samme størrelse. Men de er ikke på langt nær like rimelige.

En av disse er Model S fra Tesla. Denne måler også rett i underkant av fem meter i lengde, men har likevel en helt annen prislapp. Her koster den rimeligste utgaven i dag rett over en million kroner inkludert moms.

Audi har også en modell som er i samme gate. Her får du Audi e-tron GT som måler rett i underkant av fem meter. Men igjen snakker vi en bil som har en prislapp som starter godt over millionen.

Et annet eksempel er Mercedes-Benz EQS. Riktignok er dette en litt lengre bil, men likevel ikke mer enn 22 centimeter over fem meter. Men igjen er dette en bil som koster godt nord om millionen.

Man kan også ta med Porsche Taycan når man først er inne på biler i denne størrelsen. Men igjen er dette en bil som koster langt mer, selv om den starter på 956 735 kroner.

(Kilde: pressemelding)