Dette er Apple Watch Series 8 og Apple Watch Ultra

Avslørte helt ny toppmodell.

Nye Apple Watch Series 8.

Ryktebørsen hadde allerede fortalt oss at Apple kom til å lansere en ny toppmodell innen klokkesegmentet, men ingen hadde visst gjettet riktig på navnet.

I tillegg til en ny billigvariant – Apple Watch SE – og den «vanlige» Apple Watch Series 8, kunne Apple avsløre den splitter nye Apple Watch Ultra.

Slik blir Apple Watch Ultra

Watch Ultra får en ekstra «Action»-knapp og visstnok betydelig bedre lyd. Den kan blant annet brukes til å starte treningsøkter eller bytte mellom «etapper» i løpet ditt.

Superlativene satt løst under presentasjonen, og den nye klokken er større, bedre, kraftigere og mer robust enn deres tidligere modeller.

Men dette er nok ikke klokken for alle. Den går derimot i direkte konkurranse med toppmodellene fra Garmin, Suunto og co., som sikter seg inn på de mest eventyrlystne, sporty og friluftsfrelste menneskene blant oss. For mange av nyhetene Apple Watch Ultra byr på, har veldig spesifikke bruksområder.

Men la oss begynne med designet først.

Apple Watch Ultra.

Apple Watch Ultra har et 49 millimeter klokkehus laget i titanium, og har et litt annerledes design enn den vanlige Apple Watch. Skjermen er nå helt flat, noe som skal gjøre den sterkere.

Det har også kommet en ny knapp i «international oransje», hva enn slags farge dét faktisk er.

Ultraen har opptil 36 batteritid til vanlig, eller 60 timer med den nye batterivennlige «sparebluss»-modusen. Det er altså cirka dobbelt av dagens modeller.

Skjermen skal ha hele 2000 nits lysstyrke. Den har blitt utstyrt med en ny og kraftigere høyttaler, og en intern sirene skal kunne skrike ut i 86 desibel, for å varsle alle i nærheten i tilfelle det skulle være nødvendig.

Klokken skal ha ny to-frekvens-GPS, fordi noen steder er litt ekstra vanskelig for vanlige GPS-signaler. Den vanlige GPS-frekvensen heter L1, men nå får man L5 i tillegg, som i praksis skal gi raskere og mer nøyaktig lokasjon.

En ny kveldsmodus skal gjøre Watch Ultra mer behagelig å se på i mørket.

Det kommer også et par funksjoner spesifikt lagt for alle løpenerdene der ute. For eksempel skal klokken automatisk oppdage når du ankommer til en løpebane, slik at du kan begynne å spore løpingen rundt banen. Med et enkelt trykk på skjermen kan du spore rundetider. Støtte for pulssoner, info om løpeteknikk og løpskraft er også på plass.

For turnerdene kommer det en egen «wayfinder»-funksjon for å gjøre det lettere å plotte inn punkter på et kart, for å gjøre det lettere å finne veien når du er midt i skogen.

Apple Watch Ultra.

Er du ute og svømmer, eller dykker, vil klokken automatisk bytte skjermbilde til en egen svømmeskjerm, som viser hvor dypt du er. En ny dybdesensor skal kunne fortelle hvor dypt du er - inntil 40 meter - og i tillegg kunne fortelle deg vanntemperaturen.

De beskriver det rett og slett som en egen «dive computer», som snakker med en Oceanic Plus-app, som dykkere tydeligvis er storforbrukere av. Ettersom det er svært få i Tek-redaksjonen som driver med dykking, får vi bare stole på Apple her. For noen som ikke dykker får vi bare stole på Apple her.

Storsatsing på dykking med nye Apple Watch Ultra.

Og prisen for Apple Watch Ultra? 9990 kroner. Dermed havner den midt i smørøyet av high-end-treningsklokker, og det blir spennende å se hvordan den vil takle konkurransen fra toppmodellene til Garmin, Suunto og resten av røkla.

Klokken kan forhåndsbestilles nå, og slippes den 23. september.

Du kan for øvrig bare velge én farge – metall med oransje knapp – men du kan velge mellom tre ulike bånd.

Apple Watch Series 8

Nye Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 8 har litt større skjerm enn tidligere, men ellers samme design som før.

Den byr på flere funksjoner for helse, sikkerhet og tilkobling. Den byr blant annet på en ny temperatursensor, spesifikt for fertilitetssporing for kvinner.

Her påpeker de at dataen lagres trygt og ikke deles med noen. Kanskje en grei detalj å nevne med tanke på abortdebatten som raser i USA om dagen.

Apple Watch Series 8 skal ta tempen på håndleddet ditt hvert 5. sekund i løpet av natten for å holde følge med helsen din. Dette vil tilsynelatende bare skje i løpet av natten, som en slags «baseline» for kroppstemperaturen din. Dette kan brukes for ulike ting, men det er kanskje spesielt nyttig for kvinner for å spore eggløsningstidspunkt.

Den nye temperatursensoren kan blant annet gi deg mulighet til å spore eggløsning – også i etterkant.

Den nye klokken skal også automatisk kunne oppdage om du har vært i en bilkrasj. Den måler rett og slett om du har vært utsatt for ekstreme G-kraft-endringer, samt et par andre målinger, for å kunne verifisere at du har vært i en bilkrasj. Da vil den automatisk sende din lokasjon, slik at du kan få hjelp så raskt som mulig.

En ny funksjon i Apple Watch Series 8 er krasj-deteksjon.

Batteritiden er tilsynelatende den samme, «heldags 18 timer», som Apple kaller det, men de har også en ny «low power mode», spareblussmodus på godt norsk, som skal kunne gi deg 36 timer levetid. Den sporer da fortsatt aktiviteter, men skrur av «alltid på»-skjermen og automatisk treningsdeteksjon.

Nytt er også internasjonal roaming for modellene med støtte for mobilnett.

Klokken kommer også i en rekke ulike farger – fire for aluminium og tre for stål.

Prisen for Apple Watch Series 8 starter på 4990 kroner og er tilgjengelig fra og med 16. september.

Apple Watch SE

Andre generasjon Watch SE.

Det var visst flere klokkenyheter. Det kommer en ny variant av «billigklokken» Apple Watch SE. Tre nye farger er blant nyhetene.

Den skal være 20 prosent raskere enn den forrige SE-modellen og skjermen er 30 prosent større enn Apple Watch Series 3.

Apple ser visst for seg at SE-variantene av klokken kan være noe for barna, og påpeker hvordan det har blitt enklere å sette opp klokken via en iPhone for familiemedlemmer.

Prisen for denne starter på 3190 kroner her i Norge, og er også tilgjengelig fra 16. september.

