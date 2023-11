Videochat-tjenesten Omegle legges ned etter 14 år på nett

Youtube, Twitch og TikTok har i mange år vært fulle av ulike humorprosjekt og «konsepter» så som skremming, eller animasjoner og filtre brukt i Omegle-chat. Tjenesten har vært synlig både for brukere og for omverdenen. Kamera Skjermbilde fra NoLogicDave/Youtube

Enten du har brukt den selv, eller bare sett den i sidesynet som snutter på tjenester som YouTube og TikTok, har du antakelig støtt på nettfenomenet Omegle.

Det var en gigantisk videochat-tjeneste som koblet tilfeldige samtalepartnere på nett, omtrent på samme måte som konkurrenten Chat Roulette som også åpnet i 2009. I motsetning til Chat Roulette kunne Omegle-brukerne velge mellom tekst eller video - eller begge deler.

Nå har Omegle stengt over natten, og uten forvarsel.

I en uttalelse på tjenestens nettsider forklarer sjefen og skaperen, Leif-K Brooks, at kostnaden ved å drive den rett og slett ble for stor på flere plan.

Nevnt i 50 ulike overgrepssaker

Omegle har i likhet med mange andre nettjenester blitt anklaget for å være et sted der nettovergripere treffer sine ofre.

BBC melder at TikTok har sluttet å akseptere lenker til Omegle, nettopp på grunn av kontroversene rundt tjenestene.

De har også funnet at Omegle er nevnt i over 50 ulike overgrepssaker på flere kontinenter. De viser blant annet til én der en kvinne saksøkte Omegle fordi tjenesten satte henne i første kontakt med sin overgriper.

I BBCs omtaler av nettstedet beskrives det som et «vilt sted», altså en plass der få regler gjelder.

Det pågår i dag en omfattende debatt rundt hvordan overgrep og overgrepsmateriale skal håndteres på nett - deriblant gjennom EU-reguleringer.

Brukte internett som sitt fristed

I en lengre tekst om grunnlaget for Omegle og hvorfor tjenesten ble lagt ned forklarer sjefen for tjenesten at påkjenningen ved å drive tjenesten rett og slett ble for stor.

Omegle-skaperen selv beskriver kampen om nettet fra sitt ståsted:

– Som en overlever etter voldtekt som barn visste jeg at fysisk kontakt var risikabelt. Internett ble et fristed fra den frykten, forklarer han i sin «avskjedstekst» på Omegle.com.

Han forklarer videre at han tror Omegle ble hitten det var fordi at å møte nye mennesker er et grunnleggende ønske folk har.

– Hvis internett var en global landsby, skulle Omegle tilsvare å gå ned gata og hilse på folk.

Sammenlikner Omegle med telefonen

Alt fra å hilse på fremmede kulturer til å få hjelp i vanskelige spørsmål eller å avhjelpe ensomhet og isolasjon fremheves som formål Omegle har blitt benyttet til. Folk skal også ha funnet hverandre og giftet seg i løpet av tjenestens fjorten år lange fartstid.

Samtidig beskriver han og hvordan tjenesten har blitt benyttet til kriminell oppførsel.

– Telefonen kan benyttes til å gratulere bestemor med dagen, eller å ringe inn en bombetrussel. Man kan ikke fortelle en ærlig historie om Omegle uten å nevne at den har blitt brukt til ufattelige og avskyelige handlinger, forklarer Brooks.

– Omegle-bevis har sendt folk i fengsel

Brooks viser til at han selv har hatt et ønske om å være det han kaller «en god samaritan», og gjennom det moderere tjenesten aktivt - og å melde inn mistanker om overgrep.

– Det er «mennesker» som råtner i fengsel nå takk være bevis gitt av Omegle, forklarer han.

Samtidig påpeker han at samtaler rundt blant annet nettsikkerhet har blitt hardere de siste årene. Og mener at krav om total sikkerhet på nett i praksis betyr nedleggelse, og kan sammenliknes med å kreve universet nedlagt fordi det foregår kjipe ting i det.

Anonymitet og kryptering i søkelyset

Debatten omkring åpenhet, personvern og sikkerhet på nettet er full av nyanser og skarpe gloser. Og Omegle er ikke det første nettstedet som har fått søkelysene på seg.

Over tid har plattformer som 4Chan med deres berømte, anonyme og tidsbegrensede krok «/b» fått mye pepper. Her kan hvem som helst kaste inn et innlegg, og i løpet av få timer er det borte igjen. I mellomtiden kan omtrent hva som helst ha blitt delt - være seg uønsket materiale eller bare tilfeldige humorbilder.

Tjenesten har blitt beskyldt for å spre fremmedfrykt og høyreorientert ideologi.

Også mer «husvarme» tjenester som X (tidligere Twitter) har fått så hatten passer over det som har blitt sett på som utbredelse av hatinnhold og gnister som leder til diskriminering.

– Voksnes rettigheter settes ekstremt høyt

Kritikerne viser som regel til skadevirkninger tjenesten kan ha ved etter deres syn å ikke moderere nok. Mens deres meningsmotstandere gjerne hevder å stå på personvernets side med prinsippielle argumenter for «frihet» og anonymitet på nett.

Parallelt med debatten rundt nettsteder som kan ta fremmede, og dermed en grad av risiko, inn i stuer og barnerom - har det den senere tid pågått en debatt omkring kryptering og grad av overvåking i kommunikasjons- og lagringstjenester på nett.

Her skal mengden overgrepsmateriale ha økt kraftig de siste årene. Da vi spurte Stine Sofies stiftelse om de mulige EU-reguleringene av kryptering svarte juridisk rådgiver, Endre Bendixen slik:

– Vi ser ofte at voksnes rettigheter settes ekstremt høyt, mens barns rett til en trygg og god hverdag lett kan ofres i frykt for å krenke voksnes rettigheter.

Enn så lenge består Chat Roulette, 4Chan og X - og mange flere - tross stadige kontroverser rundt innhold, kryptering og moderering.