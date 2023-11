PlayStation Portal til Norge

Akkurat i tide før juleferien.

Kamera Sony

Niklas Plikk og Vegar Jansen Publisert i går 15:15 Lagre

Sonys nye bærbare dings - kalt PlayStation Portal - nærmer seg lansering. Nå har vi også fått bekreftet en norsk lanseringsdato.

PlayStation Portal kommer til Norge den 15. desember. Det har Tek.no fått bekreftet av PlayStation Norge.

Den offisielle prisen er ennå ukjent, men i flere europeiske land skal den selges for 220 euro. Direkte oversatt snakker vi altså om en pris på drøye 2600 kroner, med dagens valuta.

USA, Storbritannia , Frankrike, Tyskland og en håndfull andre land slippes får PlayStation Portal allerede den 15. november, mens vi altså må vente til rett før jul før vi får teste den.

PlayStation Portal vil ikke være en håndholdt spillkonsoll, slik PlayStation Vita var. I stedet vil den kun være brukbar innenfor rekkevidden av husets trådløse nettverk, og du må være knyttet til din PlayStation 5-konsoll via wifi.

Det er altså som en bærbar TV-skjerm i ditt eget hjem, for du kan heller ikke strømme spill når du er på farten.

Det er heller ikke støtte for å kjøre spill som normalt sett skal strømmes via et PlayStation Plus Premium-abonnement – så vi snakker altså om lokale spill som kan prosesseres av selve PlayStation 5-konsollen. VR-titler er forståelig nok heller ikke støttet.

Selv mener Sony at PlayStation Portal vil passe bra når TV-en i stua er opptatt eller man ganske enkelt ønsker å spille i et annet rom.

Spesifikasjonene sier ellers at PlayStation Portal får en 8-tommers skjerm med 1080p-oppløsning og frekvens på 60 Hz. Dette betyr høyere oppløsning enn Nintendo Switch og er mer på linje med Logitech G Cloud, selv om skjermen altså er én tomme større enn hos disse to.

Konsollen har også en 3,5 mm minijack for kablet lyd, samt en kontrollerdel som i stor grad minner om PS5s DualSense-kontroller, inkludert haptisk tilbakemelding og triggerknapper med variabel motstand.

I tillegg har selve skjermen visse områder som har touchfunksjonalitet – slik at i hvert fall hjørnene kan brukes som berøringsfeltet på en DualSense-kontroller.