Kan ha funnet 30 år gammel nerdeskatt

Det var forrige uke at en 30 år gammel modell av Star Treks originale Enterprise dukket opp på eBay. Få timer senere var den allerede fjernet, men da hadde allerede nerdebataljonen fått nyss om dens eksistens.

Og ikke minst, flere skal angivelig ha kontaktet selgeren i et forsøk på å få denne til å levere modellen tilbake til sin rettmessige eier, nemlig familien til Star Trek-skaperen Gene Roddenberry, skriver ArsTechnica.

Sønnen til Roddenberry, Rod Roddenberry, skal ha engasjert seg i saken, og postet torsdag kveld samme melding på Facebook og Twitter hvor han ønsker å komme i kontakt med selgeren:

– Super begeistret for at noen oppdaget denne skatten! Det ville bety mye å snakke med den som selger/er i besittelse av 3' Enterprise. Setter pris på alle som kan sette meg i kontakt!

ArsTechnica skal ha forsøkt å ta kontakt med selgeren på eBay, som ikke ønsket å forklare hvordan de kom over modellen, ei heller gi sin identitet. Til gjengjeld skal vedkommende ha uttalt at det var utenfor hans kontroll.

– Alt jeg kan si er at den er utenfor min kontroll, og hos et ordentlig team.

Originalmodellen var fra 1964

Den originale modellen av Enterprise, som er i underkant av en meter stor, skal i sin tid ha blitt laget av rekvisittprodusenten Richard Datin Jr.. Den skal angivelig ha blitt laget under preproduksjonsfasen av serien, i 1964. Modellen som ble oppført på eBay skal også ha hatt et visittkort under foten med Datin Jr. sitt navn.

Originalmodellen skal angivelig ha blitt utlånt til andre som arbeidet med produksjonen, og det skal visstnok finnes dokumentasjon på at Roddenberry - som eide modellen - sendte ut brev om å få modellen returnert uten at dette skjedde, skriver ArsTechnica.

Det er med andre ord flere ting som tyder på at modellen er ekte vare, selv om flere har påpekt at det også står at den skal ha notater om volt skrevet på seg, til tross for at denne modellen ikke var bygget med elektrisitet. Det var derimot dens etterkommer, som var en 3 meter stor modell, og utgaven som ble anvendt i brorparten av filmingen.

Likevel øyner mange nå et håp om at modellen endelig kan finne sin vei hjem igjen.