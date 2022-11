Trøbbel med Mill panelovner etter serverkrasj

Men en løsning er forhåpentligvis like rundt hjørnet.

Kamera Mill Norway

Panelovnprodusenten Mill Norway har fått uventede problemer med flere av produktene sine etter en større serverkrasj denne uken.

På mandag fikk kunder feilmeldinger i appen hvis de forsøkte å fjernstyre panelovnene sine, grunnet at serveren rett og slett takket for seg.

Selv med ny server på plass er det ikke alle enhetene som lar seg kontakte via appen i øyeblikket. Dette gjelder blant annet selskapets nyere WiFi-ovner - deres «Gen 3»-modeller - produsert mellom 2021 og 2022, med serienummer SKAN og SKAL.

Disse må resettes manuelt før ovnene kommer i kontakt med den nye serveren. Her kan du lese mer om hvordan du gjør for å fullføre en slik manøver på produsentens hjemmeside.

Beholder tidligere innstillinger

Mange bruker slike produkter for å kunne fjernstyre varme på for eksempel en hytte, slik at den ikke skal fryse når kulden trenger på.

Men selskapet forsikrer deg om at du ikke trenger å hive deg i bilen om du har en slik ovn på hytta med det aller første.

– Ovnene følger fastsatt temperatur og ukeprogram selv når de er offline som gjør at den opprettholder temperaturen man ønsker, forteller Per Robertson, sjef i Mill Norway.

Løsning kan være like rundt hjørnet

Problemet er altså ikke løst i skrivende stund, men via e-post blir vi forsikret om at selskapet jobber på spreng, og håper å ha en løsning på plass innen kort tid.

– Det er ikke nødvendig å foreta seg noe akkurat nå med mindre man ønsker å fjernstyre den via appen. Vi jobber med ulike løsninger for å få Gen3-ovnene til å automatisk koble seg til våre servere slik at brukere ikke trenger å manuelt resette og koble de opp igjen, forklarer Robertson.

Disse modellene er berørt

Mill Norway lager som tidligere nevnt en rekke produkter som kan styres via selskapets egen app. Under kan du se hvilke modeller og produkter som skal være berørt av problemene med serverskiftet:

Generasjon 3 enheter med serienummer SKAN og SKAL (Dette gjelder kun enheter produsert i 2021 og 2022)

Panelovn: Mill Invisible og Glass Wifi (serienummer SKAN og SKAL)

Oljeovn: Mill Gentle Air Oil filled radiator Wifi (serienummer SKAN og SKAL)

Gulvovn: Mill Convection Wifi 1200W (serienummer SKAN og SKAL)

Socket: Mill Wifi Socket (serienummer SKAN og SKAL)

Luftkvalitetssensor: Mill Sense (serienummer SKAN og SKAL)

