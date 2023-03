Teslas Supercharger V4 er ferdig

Endelig lang nok kabel til alle bilmerker.

Youtuberen Electricfelix er blant de første som har prøvekjørt de nye ladestasjonene og dokumentert opplevelsen. Kamera Skjermdump YouTube/Electricfelix

Flere nettsteder og Youtubere melder nå at Teslas første Supercharger med de helt nye V4-laderne er åpnet for testing i Nederland.

Akkurat hva som er de spesifikke egenskapene til laderne, så som maksimal hastighet, er ikke kjent ennå. Ut fra en plakett på laderne har imidlertid brukere regnet seg frem til at kapasiteten skal kunne være rundt 600 kW effekt.

Én spesielt viktig nyhet er likevel helt klar; selve ladekabelen er mye lengre enn i dagens V3-stasjoner – den strekker seg fra øverst til høyre på den høye ladestasjonen til en holder på midten av venstresiden av pålen.

Den lange kabelen gjør at selve laderen endelig er egnet for en mengde ulike elbiler, og ikke bare Teslas egne.

Problemet med kort kabel

I dag har de korte kablene blitt ett av de største problemene med Tesla-ladere, siden selskapet åpnet for generell elbillading ved Supercharger-stedene sine.

Alle Teslaer har ladeluken på bakre, venstre «hofte». Det er det parkeringsplassene er tegnet opp for – og hvis alle bilene som skal lade har inngangen sin der er det like mange parkeringsplasser som det er ladere på en Tesla Supercharger-plass. Så lenge det kun var Teslaer som skulle lade kunne altså brukerne være trygge på at parkeringene på plassen ville «harmonere».

Ble ikke så galt som fryktet, men ...

I kommentarfelt og på sosiale medier var det derimot stor usikkerhet blant Tesla-eiere da det ble åpnet for lading av alle typer biler i fjor. Ville det bli parkeringskaos med Audier stående på tvers av ladestolpene?

Nå gikk det ikke fullt så galt som mange Tesla-eiere var redd for. Selskapet sa jo også at de ville overvåke løsningen i testperioden før de slapp den fri, med målsetting om å unngå ladekaos. Men det er fortsatt potensial for knuffing, eller til og med at man har en bil som ikke når frem til Tesla-laderen.

At V4-stasjonene åpner nettopp i Europa først kommer av at vi har hatt generell lading ved Tesla-stasjonene lengst.

Verst for biler med laderen «midt på»

Problemene oppstår når en bil med ladeporten på «feil side» skal lade – da vil den i praksis ta opp feil parkeringsplass for laderen den bruker. Problemet blir enda mer påtagelig for biler med ladeluke et stykke unna front eller hekk – der prima eksempler er elbiler fra Audi og Ford, som (vanligvis) har ladeluken ved førerdøren.

Den lengre kabelen bør også fikse biffen for biler med denne typen lading – som i dag kanskje enten ikke fysisk får plass ved Superchargere, eller som må stå skråstilt for å få kabelen til å nå frem.

For amerikanerne er generell elbillading ved Superchagere et nytt fenomen, og du kan se en Youtuber slite med å få kabelen fra en eldre ladestasjon til å rekke frem til luken på sin Ford F150 Lightning mot slutten av denne MKBHD-videoen: