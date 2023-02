Googles «MusicLM» er som ChatGPT for musikk

Illustrasjonsbilde Kamera Shutterstock

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Mens de fleste fortsatt måper over populære AI-tjenester ChatGPT, Midjourney, Dall-e 2 som tilsynelatende har dukket opp over natten, hviler ikke Google på laurbærene heller.

Nå har selskapet nemlig publisert en forskningsrapport om deres nyeste kunstlige intelligens (AI) kalt MusicLM. Tjenesten skal kunne lage musikk i hvilken som helst sjanger basert på tekstbeskrivelser.

Altså akkurat som ChatGPT fungerer for tekst og Midjourney og Dall-E 2 fungerer for bilder.

Hør musikken

I forskningsrapporten har de delt flere eksempler.

Hør på dette:

Dette var teksten de ga AI-en for å lage musikkstykket: The main soundtrack of an arcade game. It is fast-paced and upbeat, with a catchy electric guitar riff. The music is repetitive and easy to remember, but with unexpected sounds, like cymbal crashes or drum rolls.

Dette var teksten de ga AI-en for å lage musikkstykket: A fusion of reggaeton and electronic dance music, with a spacey, otherworldly sound. Induces the experience of being lost in space, and the music would be designed to evoke a sense of wonder and awe, while being danceable.

Enormt treningsgrunnlag

Googles MusicLM er ikke den første musikkgeneratoren styrt av kunstig intelligens - den er for eksempel basert på Googles egne AudioML og OpenAI har en tjeneste kalt Jukebox - men MusicML skiller seg ut med sin enorme treningsdatabase.

Ved hjelp av databasen på hele 280.000 timer musikk klarer den å skape et enormt bredt utvalg av musiktyper, sjangre, rytmer og lyder.

Den kan for eksempel lage musikk basert på ganske abstrakte beskrivelser som «spacey» og «otherwordly», og ikke bare ord som beskriver takt, rytme og sjanger.

Ikke tilgjengelig for alle

Resultatene er altså ganske imponerende, og AI-en klarer tilsynelatende å lage musikk med elementer som vanligvis er vanskelig for datamaskiner å skape.

Men som med Googles andre AI-tjenester er ikke MusicML heller tilgjengelig for bruk. Hovedårsaken skal være frykt for brudd på opphavsretten, ettersom tjenesten delvis benytter seg av direkte lydklipp fra sitt enorme musikkbibliotek.

Angivelig skal omtrent 1 prosent av musikken produsert av tjenesten være kopiert direkte fra treningssangene. Er musikken lik nok vil de opprinnelige artistene ha krav til kompensasjon hvis musikken blir formidlet bredt.

Ikke helt ulikt søksmålet som foregår i disse dager mellom artister, Getty Images og Stability AI.

