Game over for Google Stadia

Spillstrømmetjenesten legges ned på nyåret.

Vegar Jansen

Stadia vil snart tre inn i den lange listen over nedlagte Google-prosjekter. Allerede den 18. januar 2023 må brukerne være ferdige med aktuelle spill eller oppdrag, for etter denne datoen vil de miste tilgangen til hele spillbiblioteket. Dette står å lese på Googles egen blogg.

Innen dette skjer regner også Google med at brukerne – antallet er ukjent for oss – skal ha fått dekket det beløpet de har brukt på spill og tilleggsinnhold. De som har kjøpt Stadia-maskinvare direkte fra Google skal også kunne be om å få tilbake pengene.

Mer informasjon rundt dette finnes på Stadias hjelpesider.

Tok aldri av

For de som virkelig har fordypet seg i spillstrømmemarkedet kommer kanskje ikke denne nyheten som noen stor overraskelse. For selv om Stadia stadig har blitt litt og litt bedre etter en noe haltende start, har tjenesten heller aldri virkelig tatt av.

For allerede rett ut av startblokken fikk Google hard konkurranse fra de allerede etablerte aktørene. Først kuttet Sony kraftig i abonnementsprisen på Playstation Now, og deretter fulgte Microsoft opp med å innlemme xCloud i Xbox Game Pass.

Og selv om Google kanskje opprinnelig hadde et ønske om å lage Stadia-eksklusive spill, ga de snart opp de planene. Men da var det jo heller ingen grunn til å velge denne plattformen fremfor noen av de andre.

Dessverre hjalp det derfor heller ikke at Google Stadia leverte den soleklart beste bilde- og lydkvaliteten i fjorårets test av spillstrømmetjenester.

