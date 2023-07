Sommerspalten: «Tek fort, Javad El Bakali!»

Humorprisvinneren har lagt drømmen om smarthjemmet på hylla - inntil videre.

Kamera Ingrid Aas / VG

Hannah Alvestad og Simen Barstad Buset Publisert 26. juli Lagre

Forfatter og hjernen bak @Utlending.memes, Javad El Bakali, ser selv på seg selv som relativt konservativ i sin bruk av ny teknologi. Det er kanskje akkurat derfor han skammer seg over airfryer-kjøpet sitt.

Dette er «Tek fort!» «Tek fort» er en fersk spalte på Tek.no, der vi stiller interessante profiler i ulike situasjoner raske og uformelle spørsmål om teknologien de bruker i hverdagen.

– Hvordan preges livet ditt av teknologi og dingser du omgir deg med i hverdagen?

– Jeg vil si det preges ganske mye, men jeg er ganske «konservativ» på teknologi så jeg holder meg stort sett til de samme dingsene som jeg brukte for ti år siden. Smarttelefon, laptop og spillkonsoller.

– Har prøvd å fikle med stemmeassistent i leiligheten, men det blir bare knot. Samme med VR, det ser veldig gøy ut, men de få gangene jeg har prøvd det selv føler jeg meg bare dum. Tror samboeren min hadde sendt snaps av meg til alle uten at jeg visste noe om det heller.

– Har du gjort et skikkelig tek-bomkjøp?

– Jepp, Google Home.

– Det var strengt tatt ikke et bomkjøp da jeg fikk det i bursdagsgave, men det var noe jeg hadde ønsket meg en god stund og vurderte å kjøpe inntil jeg fikk det i 25-års dagen min.

– Dette var jo i 2019, så det er fullt mulig at teknologien har utviklet seg. Men det fungerte rett og slett ikke for min del. Høydepunktet med Google Home var da jeg sa «Hey Google, play Scarface», så gjorde den det. Ellers ble det bare tull. Jeg kunne høre på musikk, men plutselig bestemte den seg for å heller spille av «Topp 10 danselåter» i hele leiligheten. Om jeg så på film så kunne den plutselig «mute» filmen og sette på en podcast på badet.

– Det tok meg bare tre uker før jeg koblet den av og la den på loftet for godt.

– Er det noe du nerder veldig over, som du gjerne vil dele med andre?

– Det å fikse gamle dingser. Jeg vet ikke helt hvorfor dette ble en greie for meg. Det begynte med at jeg fant en iPhone 4 med knust skjerm oppi en gammel Øya-sekk som lå i kjelleren til moren og faren min.

– To uker senere hadde jeg bestilt inn utstyr for å bytte skjerm. Jeg hadde ikke tenkt til å bruke den fulltid, jeg ville bare ha den i en slags samling. Tok meg altfor lang tid. Men det som tok lengst tid var å skaffe en gammel iPhone-lader, altså den de brukte helt frem til iPhone 5.

Les også Gammel iPhone solgt til rekordpris 19. juli

– Må sies at det virkelig ikke er så vanskelig som man skal ha det til. Om du har det riktige utstyret er det akkurat som Lego.

– Jeg er heller ingen «handy» fyr, så jeg så på en veldig hyggelig firebarnsfar fra Myanmar snakke meg gjennom hvert eneste steg på YouTube!

Kamera Ingrid Aas

– Da jeg faktisk fikk strøm på telefonen viste det seg at den var treg og nærmest ubrukelig. Men det som er viktig her er at det var starten på en gøy hobby!

– Hvilken dings er en du ikke visste du trengte, og hvordan kom du over denne?

– Airfryer.

– Jeg falt inn for Tiktok-presset og kjøpte en i fjor høst. Har brukt den til nesten alle måltider siden. Mye mindre prepp på all maten og viktigst av alt: Mye mindre oppvask!

– Ja, jeg skammer meg.

– Hvilke dingser tar du alltid med deg på ferie?

– Decent trådløst headset, powerbank og Nintendo Switch.

Publisert 26. juli 2023, 06:00