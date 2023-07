Oppfører seg som spillkarakterer - tar av på TikTok

NPC Streaming tar interaktiv streaming til neste nivå.

Stadig nye trender dukker opp på sosiale medier, den ene mer helsprø enn den andre. Kamera @Pinkydoll/ @Satoyu0704/ Skjermbilde TikTok

Simen Barstad Buset Oppdatert 18. juli Lagre

«NPC Streaming» heter fenomenet som har tatt av på TikTok den siste uken, en trend så bisarr at det blir altoppslukende.

Blir spillkarakter mot betaling

Under kan du se TikToker Pinkydoll, som kanskje for alvor fikk fart på trenden, under en såkalt «NPC stream».

Forvirret?

NPC-streaming går ut på at TikTokere oppfører seg som en «non-player character», en terminologi fra spillverdenen som betegner karakterer som ikke kontrolleres direkte av spilleren, og reagerer på ulik interaksjon fra seere.

The New York Times melder at Pinkydoll, eller Fedha Sinon som hun egentlig heter, tjener mellom 2000 og 3000 dollar på hver eneste av disse sendingene, altså mellom 20.000 og 30.000 kroner.

Slik funker det

Det kan virke uforståelig, men konseptet er egentlig ganske enkelt.

NPC-streamere reagerer på ulike gaver de får tilsendt av seere, gaver som er betalt med TikToks coins-valuta og hvor streameren får en viss andel. Du kan se gavene dukke opp på den høyre siden i klippet. Noen av gavene kommer også med filtre, som for eksempel cowboy-filteret.

Hver eneste gang hun reagerer, får hun i teorien betalt for å gjøre det. Det er ofte snakk om veldig små summer, da de fleste gavene ikke koster mer enn én krone.

Tiktokerne reagerer altså på det seerne gjør, likt som det spillkarakterer gjør i spill. Ved å samtidig bygge på typiske eksempler fra spillverdenen som «idle animations» Krysse av Bytt «idle animations»Bevegelse som skjer når spillkarakterer i utgangspunktet ikke utfører handlinger., er det ikke vanskelig å skjønne hvordan fenomenet har fått navnet sitt.

Slåssespill har ofte blitt parodiert på TikTok gjennom Choose Your Fighter-trenden og NPC-parodier. Bilder viser det ferske «Street Fighter 6». Kamera Capcom

Lignende fenomen skal over lengre tid ha vært populært i for eksempel Japan. Under kan du se et klipp av tiktokerne «Satoyu0704» og «Natuecoco» konkurrere i en stil som skal minne om slåssespill.

Nå spør du deg kanskje: hvem ser på sånt? Tydeligvis verdenskjente produsenter.

Ifølge Complex skal nemlig en av de største donorene til Pinkydoll sine NPC-streams være artist og produsent Timbaland. Andre kjendiser har også hoppet på trenden, blant annet YouTuber Trisha Paytas, som du kan se i klippet under.

Sammenligner med Twitch

– Folk er villige til å se på mye rart, det er jo den banale forklaringen.

Slik forklarer medieforsker Vilde Schanke Sundet fenomenets popularitet. Sundet, som forsker ved institutt for medier og kommunikasjon på UiO, er ikke spesielt overrasket over at akkurat NPC-streaming har blitt en greie.

– TikTok som et samtidig medium florerer av videoer som spiller mer på sanselige inntrykk og repetitive repertoarer, heller enn lange drama. Mange får en slags tilfredsstillelse av det.

Medieforsker Vilde Schanke Sundet. Kamera UiO

Sundet trekker paralleller til Mukbang Krysse av Bytt MukbangEn videosjanger som stammer fra Sør-Korea hvor noen spiser enorme mengder med mat og samhandler med publikum.-fenomenet og ASMR-videoer Krysse av Bytt ASMR-videoerASMR, som står for autonomous sensory meridian response, er en betegnelse på en type sensasjon samt en type videosjanger hvor man forsøker å stimulere denne sensasjonen gjennom f.eks audiovisuelle inntrykk som knipsing og klikk., men ser også en mer direkte sammenligning med livestreaming på gaming-plattformer som Twitch.

– På Twitch bruker seere også penger på å interagere, og disse forretningsmodellene bygger ofte på dataspill hvor pengebruk ikler seg ulike belønninger, forteller hun.

–Det er snakk om relativt små summer, men det er ikke tvil om at folks terskel til å bruke penger på såkalte mikrotransaksjoner har blitt lavere med tiden, utdyper Sundet.

Surrealistisk

Det er ikke første gang NPC-konseptet har tatt internett med storm. I 2022 ble det raskt populært å lage TikTok-klipp hvor personer oppførte seg som spillkarakterer i ekte situasjoner.

Det polske danseparet loczniki gjorde suksess på plattformen med slike videoer, og er til den dag i dag fremdeles en av de største innenfor «NPC»-sfæren, om vi kan kalle det det.

For Vilde Schanke Sundet er det liten tvil om at NPC-streaming også bruker spillkultur til sin fordel.

– Her spilles det jo på paralleller til dataspill. Det minner jo også til dels om cosplay-kultur og annen meme-kultur. Det er ofte veldig referansetungt, og det er lag på lag med mening som du må ha kjennskap til for å forstå innholdet.

Medieforskeren er likevel skeptisk til hvor langvarig trenden kommer til å være denne gang.

– Det dukker stadig opp nye trender, men trendene lever jo bare så lenge det er penger å tjene.

Oppdatert 18. juli 2023, 15:41

