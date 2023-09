Mini-iPhone kan bli avviklet tirsdag kveld

iPhone 13 mini. Kamera Niklas Plikk / Tek.no

Tirsdag kveld er det duket for Apple-lansering, og etter nesten tre år kan det være enden på visa for iPhone mini.

I alle fall om vi skal tro spekulasjonene til Bloomberg-journalisten Mark Gurman, som sjelden tar feil om Apple-relaterte nyheter.

Den første iPhone mini kom i form av iPhone mini 12 i 2020, med en oppfølger i iPhone 13 mini året etter. Det kom aldri noen iPhone 14 mini i fjor, men Apple valgte likevel å videreføre deres iPhone 13 mini som et rimeligere alternativ til de øvrige, dyrere modellene i sortimentet.

Men nå kan det altså være slutt, ifølge Gurman. Som skriver på X, tidligere Twitter, at lagrene tømmes for iPhone 13 mini. Apples onlinebutikk noterer at de har 2–3 ukers fraktestimat på noen modeller, mens andre igjen har hele 6–8 uker.

På norske Eplehuset hevder de å ha 6 iPhone 13 mini tilgjengelig, men ved forsøk på bestilling opplyses det om at modellen er bestilt inn til nettlageret. Hvor lang tid man eventuelt må vente på produktet vites derfor ikke.

Mindre populære enn man har trodd

Det er nok mange som foretrekker mini-modellen over de øvrige, men tallene tyder likevel på at de er langt fra så populære som man kan ha antatt. MacRumors viser til tall fra analyseselskapet CIRP, som skal vise at iPhone 13 mini kun stod for 3 prosent av det totale iPhone 13-salget i USA, første kvartal samme år.

Skal man derfor velge en «innstegsmodell» til iPhone, vil valget potensielt måtte falle på iPhone SE, som det spås at vil videreføres under lanseringen i kveld.

Vi følger Apple-lanseringen direkte i kveld.

Publisert 12. september 2023, 08:24

