Nyhet Philips Hue 12V-pære lansert

Endelig blir denne smart

Philips Hue slipper 12V-pære som passer i systemet du allerede har.

Denne saken her kjenner de fleste som en ille varm sak som det kanskje er på overtid å bytte. Men i Philips Hue-variant kan den bli både smart og strømeffektiv. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Berlin/Tek.no: Har du også en gjeng gamle downlights som bruker masse strøm, blir varme og ryker i ett salig kjør? Les videre.

Philips Hues lille «på tampen»-lansering her i Berlin er nettopp en liten 12-volts pære laget for å passe i nettopp soklene og transformatoren du har fra før. Og det trenger ikke bety noe at du har fysisk dimmer heller.

Dermed kan det hende moderniseringen av badet eller gangen klarer seg uten elektriker og ny kabling.

For ordens skyld er dette enten GU5.3 eller MR16, avhengig av om du ser på sokkelen eller diameteren på pæren.

Gamle pærer med utfordringer

De små GU5.3-pærene har en oppgitt effekt på 6 watt, og er dermed langt mindre heite enn eldre halogenpærer på 20 eller 35 watt.

Erfaringer med eldre og varme halogenpærer er også at de har en tendens til å ryke ganske ofte.

Da jeg spurte Philips Hues produktekspert på gulvet om det var noen vanlige problemer man kunne forvente, svarte hun at utskifting av én og én pære kunne gi litt flimring på grunn av differansen i effekt mellom nye og gamle pærer. Men at så fort man byttet ut iallfall to burde de oppføre seg bedre.

Hvit eller fullfarge er på vei. De blir relativt kostbare, men finnes også i topakninger med litt avslag. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Spar strøm på badet

Det skal sies at det finnes LED-pærer for samme system som er oppgitt med 1 og 2 watts effekt også, men siden du kan dimme Hue-pærene via den vanlige appen kan du skru ned effekten også for disse.

Sammenliknet med flere heite pærer på 35 watt er det altså solid effekt å spare her - spesielt på sommerstid når du uansett ikke trenger varmen. En varme som gjerne ender opp i taket uansett.

Ikke først på markedet, men ...

Philips Hue selv innrømmer at de ikke er først på markedet med smarte GU5.3-pærer. Blant annet viser de til at merket Ledvance har vært ute ganske lenge før dem.

Det finnes også LED-varianter av pærene som ikke er smarte, og naturligvis er en god del billigere enn både alternativene med Hue og med elektriker.

Samtidig poengterte de under lanseringen at de har tatt seg ekstra god tid for å sikre at pærene ville passe i flest mulig eksisterende anlegg og sokler.

For en del er det nok også av betydning at de kjenner Hue-systemet godt, og at pærer lar seg integrere i alt av ekstrafunksjoner som det tilbyr. Selv om Hue-huben kan styre andre pærer basert på samme standard (Zigbee) er det flere funksjoner, så som discolys basert på lyden du spiller, som ikke vil funke dersom du bruker en pære fra Ikea.

Dyrt, men billigere enn ombygging

Som vanlig er det ikke superbillige produkter å få under Hue-paraplyen. Disse vil ha en veiledende pris på 449 kroner for rimeligste modell, eller 719 for en topakk. Da får du kun vanlige dimmbare pærer med hvit- og gultoner.

Skal du ha fullfargepærene starter de veiledende på 719 kroner for én, eller 1219 kroner for topakningen. Alle sammen kommer i salg nå i september.

Til tross for at dette altså er relativt kostbare pærer, kan elektriker med timene det tar å rive ut det gamle og montere nytt, samt delene i et nytt anlegg fort koste veldig mye mer.

Publisert 31. august 2023, 09:30