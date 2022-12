Nå er prisen på Xpengs stor-SUV klar

Xpengs G9 får salgsstart mandag. Prisen starter på knappe 570.000 kroner - før moms. Kamera Xpeng

Xpengs norgeslansering kan ikke sies å ha vært en veldig stor suksess, med gnisninger mellom fabrikk og importør og bare drøyt 600 biler registrert så langt i år.

Nå slipper Xpeng prisene på det de håper skal bli merkets ordentlige «kickstart» i Norge, nemlig SUV-en G9, samtidig som de skyver frem salgsstarten med et par uker.

Fem meter SUV

G9 måler 4,9 meter lang og 1,67 meter høy, og plasserer seg dermed i direkte konkurranse med biler som Audi Q8 e-tron, BMW iX, BYD Tang og flere.

Prisen vil starte på 568.220 kroner inkludert frakt og levering, melder Xpeng. Da får du versjonen med bakhjulsdrift og 19-tommers hjul, kalt RWD Long Range. Vil du ha firehjulsdrift (og samtidig 21-tommershjul og luftdemping) må du opp på AWD Performance, som koster fra 624.220 kroner.

Disse prisene er naturligvis ekskludert moms og den nye vektavgiften som trer inn fra nyttår, som eksempelvis til sammen vil utgjøre drøyt 50000 kroner for AWD-modellen - og litt til når vi tar med vinterhjul og eventuelt ekstrautstyr.

660 liter bagasjerom i Xpeng G9. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tre valg

Utover drivlinjevalget er det imidlertid få valgmuligheter. Lista over inkludert utstyr er nemlig svært lang, med utstyr som hengerfeste (1500 kg), varme i alle seter og ventilasjon i forsetene, oppvarmet frontrute og parkeringsassistent inkludert.

Eneste valg er farge (hvit er standard) og eventuelt om du vil ha den såkalte «Premium Cockpit kit», som koster 39.990 kroner. Den legger til nappaskinnseter med massasje, lengdejusterbare sitteputer både foran og bak, egen fotskammel til forsetepassasjeren og et Dynaudio-lydsystem med totalt 19 høyttalere.

Ellers er spesifikasjonslista for Xpeng G9 relativt imponerende. Bilen har eksempelvis et bagasjerom på solide 660 liter - drøye 90 liter mer enn nye Audi Q8 e-tron, og i tillegg en frunk på 71 liter. Batteriet er på 98 kilowattimer, som skal gi en estimert WLTP-rekkevidde på 520 kilometer for Performance-modellen og 570 kilometer for den bakhjulsdrevne versjonen.

Kamera Xpeng

300 kilowatt lading

Hurtigladekapasiteten er oppgitt til voldsomme 300 kilowatt, som i tilfelle vil bety at G9 blir den raskest ladende modellen på markedet i dag. I Kina skal bilen allerede klare 480 kilowatt, så det er mulig denne effekten vil kunne økes også mot norske ladeoperatører på sikt.

Den bakhjulsdrevne modellen yter drøye 300 hestekrefter, mens det virkelig skal gå unna med Performance-modellen. Den får solide 551 hestekrefter og 717 Nm moment, som skal gi 0–100 kilometer i timen på bare 3,9 sekunder. Det er 0,6 sekunder raskere enn i den heftigste versjonen av Audis kommende Q8 e-tron, kalt SQ8.

– G9-inntrykket er litt som i de nevnte tyskerne (Audi og Mercedes); avmålt luksus. Ikke oppulent, voldsomt eller glorete - men den typen etablert «sånn skal det være»-luksus som preger mange av bestselgerne i det norske markedet. Her er det skinn omtrent overalt. Det er duftsystem med tre ulike dufter i kabinen - heisann, Mercedes S-klasse - og det er justerbar rygg og fotstøtte i baksetet. I det som «bare» er en mellomstor SUV - med sine 4,9 meters lengde, skrev vi da vi så nærmere på bilen før Oslo Motor Show tidligere i år.

Xpeng sier de første leveransene i Norge ligger an til å skje høsten 2023. Foreløpig er det kun mulig å bestille den fra Xpengs showroom i Bjørvika i Oslo.

Av konkurrentene starter for øvrig nevnte Q8 e-tron på 658.100 kroner, BMW iX på 685.620 kroner og BYD Tang på 619.900 kroner - alle selvfølgelig uten moms og vektavgift.

