Amerikanske myndigheter saksøker Microsoft

Det amerikanske konkurransetilsynet FTC (The Federal Trade Commission), har sendt inn et søksmål mot Microsoft for å blokkere oppkjøpet av Activision Blizzard.

Dette opplyser FTC om selv i en pressemelding.

Søksmålet gikk gjennom torsdag denne uken, etter at de har brukt flere uker på undersøkelser av mulige konkurransefordeler i favør Microsoft i forbindelse med det 600 milliarder kroners oppkjøpet.

– Microsoft har allerede vist at de kan og vil holde tilbake innhold fra sine spillrivaler, uttalte Holly Vedova, direktør for FTCs konkurransetilsyn, i pressemeldingen.

– I dag prøver vi å stoppe Microsoft fra å få kontroll over et ledende uavhengig spillstudio og bruke det til å skade konkurransen i flere dynamiske og raskt voksende spillmarkeder.

– Et mønster at Microsoft tar kontroll over verdifullt spillinnhold

FTC hevder i pressemeldingen at oppkjøpet vil «sette Microsoft i stand til å undertrykke konkurrenter til fordel for Xbox-spillkonsollene og dets raskt voksende abonnementsinnhold og skyspillvirksomhet.» I det offisielle søksmålet skriver FTC at det er et mønster at Microsoft tar kontroll over verdifullt spillinnhold, og at en eventuell fusjon vil kunne gå på bekostning av markedskonkurransen og forbrukerne.

– Det foreslåtte oppkjøpet vil fortsette Microsofts mønster med å ta kontroll over verdifullt spillinnhold. Med kontroll over Activisions innhold, vil Microsoft ha muligheten og økt insentiv til å holde tilbake eller degradere Activisions innhold på måter som reduserer konkurransen vesentlig – inkludert konkurranse på produktkvalitet, pris og innovasjon. Dette tapet av konkurranse vil sannsynligvis føre til betydelig skade for forbrukere i flere markeder på et avgjørende tidspunkt for industrien.

Klagen fra FTC-kommisjonen betyr at Microsoft kan stå ovenfor betydelige hindre for å gjennomføre oppkjøpet av Activision Blizzard. Også i Storbritannia og England blir avtalen gransket nøye.

FTC mener spilltitler kan forsvinne fra andre konsoller hvis oppkjøpet gjennomføres

Blant kritikerne er også Microsofts argeste konkurrent, Sony, som har hevdet at oppkjøpet vil gå på bekostning av en rekke spillere, som blant annet vil miste tilgangen til den svært populære spillserien Call of Duty.

I en podcast hevdet MIcrosofts spillsjef, Phil Spencer, at dette ikke var grunnen til at de vil kjøpe Activision Blizzard. Faktisk påstod han at det hovedsaklig var på bakgrunn av mobilspill som Candy Crush.

– Ideen om at Activision bare handler om Call of Duty på konsoll er en konstruksjon som kan ha blitt skapt av vår konsollkonkurrent og kanskje noen andre aktører der ute, skal Spencer ha uttalt.

FTC trekker likevel også frem Call of Duty, men nevner også spesifikt World of Warcraft, Diablo og Overwatch som representerer ikoniske og verdifulle spilltitler, som per nå er tilgjengelig for spillere på flere ulike enheter. Dette mener de kan forandre seg hvis avtalen får fortsette, og forringe spillopplevelsen for forbrukere verden over.