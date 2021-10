NextGenTel flytter alle TV-kundene over til RiksTV

Blir det en dyrere eller rimeligere TV-hverdag? Vel, det er komplisert.

«Endelig kan vi slippe gladnyheten! NextGenTel og RiksTV slår kreftene sammen, og vil fremover tilby alle våre kunder TV fra RiksTV.»

Dette forteller NextGenTel i en fersk e-post til noen av sine kunder.

Men det som først høres ut som et valgfritt tilbud, er kun valgfritt i noen få måneder. Innen mars 2022 skal nemlig alle TV-kundene være flyttet over til RiksTV, fortelles det videre.

NexGenTel har nemlig bestemt seg for å fase ut sitt eget TV-produkt. Og da er selvfølgelig det enkleste å få kundene over til partneren RiksTV. De to har allerede hatt et samarbeid gående i et halvt års tid nå, men fremover blir det altså ikke lenger snakk om å kunne velge – det er et valg som er tatt for NextGenTels kunder.

Gratis flytting og strømmeboks

– Alle NextGenTel-kundene vil få tilbud om det RiksTV-produktet som ligger tettest opp til det produktet de i dag har via NextGenTel, og prisen vil være tilnærmet lik basert på veiledende priser. Som en del av overgangen vil de også få en introduksjonspris de første månedene samt mulighet til å både opp- og nedgradere dersom de opplever at de får tilgang til for mye, eller for lite, skriver kommersiell direktør Ole Andre Skarbøvik i RiksTV i en e-post til Tek.no.

NextGenTels gamle TV-kunder får RiksTVs «Strømmeboks» når de flyttes over.

I praksis betyr dette at alle det gjelder blir tilsendt en ny dekoder fra RiksTV. Så vil kunder med NextGenTel TV Basis få RiksTV Basis, mens kunder med Plenty får RiksPakken.

For øvrig er selve flyttingen gratis, og det samme er den nye dekoderen, som er RiksTVs egen «Strømmeboks». Men herfra blir det fort komplisert.

For RiksTVs kanalpakker er dyrere enn NextGenTels. TV Basis og Plenty hos sistnevnte koster henholdsvis 379 og 479 kroner, mens RiksTV tar 489 og 619 kroner for sine pakker*. Noe som umiddelbart høres ut som dårlig butikk for dagens NextGenTel TV-kunder.

(*Vi bruker her oppgitte priser for privatkunder, og kalkulerer inn at RiksPakken blir 40 kroner dyrere fra 1. november og at Basis i fremtiden vil øke med 20 kroner. Andre priser kan gjelde for borettslag eller sameier, ved kampanjer og for kunder med bindingstid.)

Men differansen på 110 og 140 kroner må settes opp mot at du hos RiksTV ikke trenger å betale dekoderleie – noe som koster 99 kroner i måneden hos NextGenTel. Så det blir ikke så stygt som man umiddelbart kan få inntrykk av.

Kunder som går fra Plenty til RiksPakken får også kampanjepris på 519 kroner de første fire månedene, mens RiksTV Basis vil koste 429 i samme tidsperiode. Men etter hvert blir altså pakkene totalt sett litt dyrere enn med NextGenTels Plenty og Basis.

Det blir komplisert

Samtidig skal vi huske at kanalene som følger med NextGenTels og RiksTVs pakker ikke er identiske. Og da blir det fort vanskelig å sammenligne direkte. Et eksempel er at TV 2 Sport 1 og 2 er en del av NextGenTels Basis, men må til som en tilleggspakke på 99 kroner for RiksTV Basis. Samtidig har sistnevnte pakke visse kanaler som kan være mer interessant for individer som ikke bryr seg spesielt om sport.

I tillegg kan vi minne om at RiksTV også har en kanalpakke kalt Favoritter, som kan koste ned mot 309 kroner i måneden.

NextGenTel-kunder med flere TV-er og dekodere får også dette å tenke på, ettersom kun én strømmeboks følger med den nye RiksTV-avtalen. Da må man bla opp for flere strømmebokser eller en PVR. Men som nevnt er det ikke månedlige utgifter for dekoderleie, så dette vil betale seg over tid. Har man en Chromecast eller nyere Apple TV, kan også dette brukes i stedet.

Alt dette gjør en god sammenligning ganske så komplisert. Spesielt må kunder som har håndplukket visse kanaler eller tilleggspakker følge godt med, ettersom slikt må velges på nytt etter at man har kommet over til RiksTV.

Uansett blir det vanskelig å si noe bastant om dette vil være positivt eller negativt for den enkeltes TV-økonomi.

Kan lønne seg å flytte «frivillig»

Som nevnt har NextGenTel og RiksTV allerede samarbeidet noen måneder, men da har det vært frivillig å flytte til RiksTV.

Etter hva vi kan forstå, kan det nå lønne seg for mange å hoppe på det nåværende flyttetilbudet fra NextGenTel fremfor å vente på å bli tvangsflyttet. Da får man muligheten til å velge mellom en klassisk TV-dekoder (SMART-boks III) og Strømmeboks, og det er mulig å binde abonnementet til en lavere pris.

For tiden er det også bedre priser dersom man for eksempel ønsker seg en Apple TV i tillegg.

Men det spørs vel hvor lenge akkurat dette varer dersom tusenvis av NextGenTels TV-kunder plutselig kaster seg på muligheten.

Les også Nå får norske Samsung-eiere tilgang til Samsungs gratis-strømmetjeneste