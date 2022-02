Ble lagt i håndjern av politiet mens hun spilte

Den amerikanske Hearthstone-streameren Alexandra «Alliestrasza» Macpherson, ble nylig utsatt for «swatting», altså at noen ringer inn en falsk og alvorlig anklage til en nødetat, som disse følgelig må respondere på.

I Alliestraszas tilfelle hadde noen ringt politiet og meldt fra om at en kvinne hadde skutt sin mann, låst seg inn på badet og truet med å skyte dem som prøvde å komme inn, skriver PC Gamer.

Hendelsen skjedde 9.februar, og Alliestraszas hadde ikke streamet lenger enn en times tid, før det oppstod et voldsomt oppstyr i bakgrunnen og Alliestraszas forsvant ut av rommet.

Ifølge PC Gamer fortsatte diskusjonen i chatten, hvor folk spekulerte i hva som hadde skjedd, før tungt bevæpnede politibetjenter plutselig dukket opp i bildet.

25 minutter senere kom hun tilbake, og uttalte at hun hadde det bra, men at hun måtte avslutte livesendingen fordi politibetjentene måtte skrive en rapport og innhente identifikasjon fra medlemmene av husstanden.

Swatting kan være livsfarlig

Det kan virke som en uskyldig spøk, men utover fra at det er ulovlig, kan såkalt swatting også i ytterste konsekvens få svært alvorlige konsekvenser.

Det som i 2017 opprinnelig var en krangel om et online Call of Duty-spill, endte opp med at en uskyldig mann ble drept. En spiller ringte politiet og sa at han hadde drept sin far og holdt andre familiemedlemmer som gissel. Adressen han gav, som innringeren trodde var til en annen spiller, viste seg å være til den uskyldige mannen, skriver BBC.

Swatting er ikke alene et «streaming» -problem, selv om det er slik det er blitt kjent. I ett tilfelle ble en 60-år gammel mann, Mark Herring fra Tennesse, gjenstand for swatting fordi han nektet å selge Twitter-brukernavnet sitt, @Tennessee, skriver The New York Times.

En 20-år gammel innringer hadde ringt nødetaten og fortalt at han hadde skutt sin kone i hodet, og truet politiet med at han ville fyre av rørbomber hvis de nærmet seg. Da politiet kom på døren og arresterte Herring, fikk han hjerteinfarkt og døde.